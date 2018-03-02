В Риме открылась выставка работ выпускников Российской академии живописи Ильи Глазунова

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Выставка работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова открылась в пятницу в залах центрального римского выставочного комплекса "Витториано". Экспозиция входит в программу фестиваля "Русские сезоны" и продлится два месяца.

Выставка под названием "Haec est civitas mea. Это мой мiръ" организована самой Академией, Центром кинофестивалей и международных программ при участии фонда международной академии "Арко" и при поддержке правительства РФ, российских министерств культуры и иностранных дел.

Представленные на экспозиции лучшие дипломные работы выпускников Академии последних 30 лет выполнены в классической манере и изображают разные сюжеты. Это евангельские эпизоды, зарисовки из бытия русских святых, былинные истории, пейзажи с церквями, а также исторические сценки и портреты исторических персонажей: русских писателей и композиторов. В полотнах наряду с внешним сходством передается образ героев, сохранившийся в коллективной памяти потомков. Также выставка знакомит с историей Академии, выпускниками которой с 1987 года стали более тысячи художников.

Из Рима в Москву и обратно

Как отметил сын художника Иван Глазунов, занявший место отца во главе Академии после его кончины, мэтр всегда мечтал вернуться в Рим и привезти сюда работы своих учеников. "Именно в Риме начинались его мечты об Академии. Он воссоздал ее по императорским традициям, сохранил школу академической живописи. Это наш отчет о том, как мы сохранили академическую традицию, которую Россия переняла когда-то именно отсюда", - сказал Иван Глазунов.

Он напомнил, что Италия - родина школы изобразительного искусства. "В Москве, несмотря на все перипетии истории и постмодернистские течения, сохранилась классическая традиция европейской школы", - добавил он.

Делом жизни Ильи Глазунова стало возрождение традиций императорской Академии художеств, лучшие выпускники которой приезжали оттачивать мастерство и изучать античное искусство и работы творцов Возрождения в Рим, Флоренцию, Венецию. До сих пор Академия, носящее его имя, несет миссию сохранения классической школы.

Илью Глазунова многое связывало с Италией. В 1984 году в Риме состоялась его персональная выставка, советского художника поддержал президент Италии Сандро Пертини. В тот приезд Глазунов познакомился с выдающимися деятелями итальянского искусства и написал портреты Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони. Джина Лоллобриджида посещала мастерскую Глазунова в Москве.

Как сообщила президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова, студенты и преподаватели Академии на протяжении многих лет являются участниками программы Центра "Передвижная академия искусств", в рамках которой организуются мастер-классы в Италии. "В этом году наша программа будет посвящена Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, только что отметившей 30-летний юбилей", - сказала она в беседе с журналистами.

О "Русских сезонах"

Впервые фестиваль "Русские сезоны" прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие.

В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланированы более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа.