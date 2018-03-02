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Кинофестиваль "Печорин-фест" намерены провести в Ставропольском крае летом 2019 года

Культура
2 марта, 23:28 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, марта. /ТАСС

В рамках подготовки к I Международному кинофестивалю "Печорин-фест" в Железноводске будут проходить творческие встречи с артистами отечественного и зарубежного кино

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СТАВРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Кинофестиваль "Печорин- фест" пройдет в курортном городе Железноводске Ставропольского края летом 2019 года. Подготовка мероприятия уже ведется, сообщил актер Камиль Ларин на встрече с жителями города, где он представил фильм "О чем еще говорят мужчины".

"Инициатором "Печорин-феста" явился [актер и режиссер] Сергей Пускепалис. Я знаю, что ведется серьезная работа, и в следующем году, где-то в июне, <...> будут показываться фильмы, в том числе и впервые", - сказал он.

Актер отметил, что проведение такого мероприятия важно для небольшого курортного города. "Если сюда народ потянется, это будет лучше и для региона, и для кинематографа. Хотелось бы, чтобы это  имело перспективу", - отметил Ларин.

При этом он считает, что фестиваль не должен специализироваться только на легких жанрах - комедиях, мелодрамах - из-за курортной специфики города. "Я исхожу из фильмов, которые выпускаются. Людям нравится разное", - добавил актер.

В рамках подготовки к I Международному кинофестивалю "Печорин-фест" в Железноводске будут проходить творческие встречи с артистами отечественного и зарубежного кино, которые будут представлять фильмы, где они снимались.

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