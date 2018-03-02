Танцевальные госансамбли Северной Осетии и КЧР выступили на одной сцене во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии "Алан" и государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии "Эльбрус" выступили с концертом во Владикавказе в рамках проекта "Мост дружбы. С Россией навеки", передает корреспондент ТАСС.

"Главная цель проекта - укрепление тесных добрососедских взаимоотношений между республиками. Именно культура способна с помощью танца сблизить народы. Это не первый подобный концерт, и могу сказать с уверенностью, что мы продолжим их", - рассказал ТАСС художественный руководитель ансамбля "Алан" Руслан Тедеев.

Ансамбли двух республик познакомили жителей и гостей Северной Осетии с танцевальной культурой народов Северного Кавказа. Они исполнили более 15 танцев. Среди них - массовый народный танец осетин "Симд", ногайский и аварский девичий танцы, а также танцевальная постановка "Аланы" с поединком на мечах и др.

Подобные совместные концерты "Алан" уже провел с коллективами Адыгеи и Дагестана. По словам худрука ансамбля, в ближайшее время в рамках проекта ожидаются выступления с другими кавказскими танцевальными коллективами. Кроме того, в рамках 80-летнего юбилея коллектива в этом году пройдут гастроли по городам России и в Абхазии.