Выставка "Сокровища Пальмиры" открывается в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева открывает в субботу выставку "Сокровища Пальмиры". Она посвящена истории архитектуры и современному состоянию комплекса в Пальмире, значительно пострадавшего в ходе военного конфликта 2014-2017 годов, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В экспозицию войдут гравюры XVIII и XIX веков из фондов Музея архитектуры, Государственного Эрмитажа и фотографии археологов XIX века из фондов Института истории материальной культуры РАН. Как пояснили в музее, все эти материалы позволят представить образ Пальмиры до ХХ века - воссоздать архитектурный облик поможет 3D-реконструкция легендарного таможенного Тарифа, фотографии и видеоматериалы. Отдельный раздел выставки посвящен трагической судьбе памятника в начале XXI века.

Директор музея Елизавета Лихачева рассказала ТАСС, что будут представлены фотографии, созданные специалистами из Министерства обороны РФ и Института истории РФ (Санкт-Петербург), "фиксирующие утраты и современное состояние комплекса". "ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) уничтожила ряд ценнейших памятников Пальмиры, и это трагедия, которая развернулась на глазах у всего мира", - поделилась Лихачева.

Родина цивилизации

По словам Лихачевой, не все сооружения поддаются восстановлению. "Были взорваны храм Баала, знаменитая Триумфальная арка, которая была на обложках учебников истории советских школьников, а также уничтожено еще несколько сооружений, восстановление которых весьма затруднено. <...> Ближний Восток - это родина человеческой цивилизации. Мы хотим привлечь внимание русской публики и показать: реальность такова, что, если бы не русские специалисты, мы бы потеряли почти весь комплекс", - сказала она.

Директор музея добавила, что на выставке будет также показан документальных фильм о разминировании Пальмиры. "Мы хотим показать, что конкретно сделала Россия для спасения памятника мирового значения", - пояснила она.

Лихачева отметила, что одной из задач, которые перед собой ставят организаторы - объяснить людям, почему так важно хранить память о прошлом. "Уничтожение памятников - это уничтожение цивилизации", - заключила директор музея. Собеседница агентства уточнила, что в ближайшем будущем в музее планируется отдельная экспозиция, посвященная старейшему хранителю Пальмиры Халиду аль Асааду, казненному террористами в 2015 году.

Выставка продлится до 23 марта во флигеле "Руина" Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева.