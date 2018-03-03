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Более 50 проектов из шести стран представят на фестивале "Человек труда" в Екатеринбурге

Культура
3 марта, 0:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, марта. /ТАСС

Победителей выберут в четырех номинациях - игровые и неигровые фильмы, телепрограммы и интернет-проекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Российский фестиваль кино и интернет-проектов "Человек труда" открывается в субботу в Екатеринбурге. На нем будут представлены более 50 проектов, рассказывающих о ценности рабочих профессий, из шести стран, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии, где пройдет форум.

"В шорт-лист фестиваля "Человек труда" вошли 53 проекта из разных уголков России, а также из Казахстана, США, Индии, Молдавии и Белоруссии. Всего за возможность попасть в этот список соревновалось 405 проектов из 61 региона России и стран зарубежья. <…> На полях форума будут обсуждаться мотивационные фильмы, кинопедагогика, новые технологии в кино, развитие региональных киносообществ", - уточнили в пресс-службе.

Жюри вручит символические награды "Золотые рукавицы" победителям в четырех номинациях - игровые и неигровые фильмы, телепрограммы и интернет-проекты. Так, на победу среди художественных фильмов претендуют такие отечественные фильмы, как "Салют-7", "Ледокол", "Училка".

В рамках фестиваля совместно с молодежным центром Союза кинематографистов России впервые будет организован всероссийский питчинг дебютантов. Свои сценарии представят 23 молодых автора из более десяти регионов России. Лучшие проекты будут рекомендованы для реализации, добавили в пресс-службе.

Экспертами фестиваля станут продюсер и режиссер Алексей Петрухин, который готовит к мировой премьере первый в истории российско-китайский полнометражный художественный фильм "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", кинорежиссер, Народный артист России Владимир Хотиненко, режиссер, профессор ВГИК, продюсер, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Сергей Мирошниченко.

Фестиваль "Человек труда" состоится на Урале в третий раз с 3 по 6 марта. Он нацелен на увеличение количества фильмов и интернет-проектов, посвященных теме созидательного труда, профессионального мастерства, духовным традициям и нравственной этики трудящегося человека. Темой фестиваля этого года станет "Новая производственная экономика. Профессии будущего".

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