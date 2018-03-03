Фильм "Нелюбовь" удостоен кинопремии "Сезар"

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" удостоен в субботу французской кинопремии "Сезар". Церемония награждения проходит в парижском концертном зале "Плейель". Прямую трансляцию ведет телеканал Canal+.

Российская лента стала победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Это первое в истории награждение российского фильма премией "Сезар". Сам Звягинцев на церемонии не присутствовал, так как находится в США, где его фильм номинирован на "Оскар". Статуэтку принял представитель прокатной фирмы Pyramide films.

Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли американская лента "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016), британская "Дюнкерк" (Dunkirk, 2017) и шведская "Квадрат" (The Square, 2017).

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Пара не может решить, с кем будет жить их сын, 12-летний Алеша. После очередной родительской ссоры мальчик исчезает.

Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в прошлом году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри.

"Сезар" за лучший фильм

Французская лента "120 ударов в минуту" (120 battements par minute, 2017) режиссера Робена Кампийо получила премию за лучший фильм.

"120 ударов в минуту" выдвигалась в 13 номинациях и была удостоена "Сезаров" в пяти из них. В прошлом году фильм получил Гран-при на Международном Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как во Франции начала 1990-х годов группа энтузиастов борется за распространение в обществе информации об опасности СПИДа.

Почетное звание лучшего режиссера получил француз Альбер Дюпонтель за фильм "До свидания там, наверху" (Au revoir l-haut, 2017). Картина выдвигалась в 13 номинациях и также получила премии в пяти из них, в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучшие костюмы. Картина создана по роману Пьера Леметра, удостоенного в 2013 году Гонкуровской премии и повествующего о Франции времен Первой мировой войны.

Лучшей актрисой признана Жанна Балибар, исполнившая роль знаменитой французской певицы Барбары (наст. имя Моник Андре Серф) в одноименном фильме режиссера Матьё Амальрика (Barbara, 2017). Лучшим актером назван Сванн Арло за главную роль в фильме "Мелкий фермер" (Petit paysan, 2017). Эта работа режиссера Юбера Шарюэля рассказывает о молодом французском фермере, пытающемся спасти от опасного заболевания лучшую корову своего хозяйства.

Премия публики

Впервые в рамках "Сезара" была вручена премия зрительских симпатий. Ее лауреатом стала работа режиссера и актера Дэни Буна "Возьми меня штурмом" (Raid dingue, 2016). Во Франции на фильм было продано более 4,5 млн билетов. В этом боевике с элементами комедии рассказывается о дочери главы МВД, которая пришла служить в спецназ французской полиции по борьбе с терроризмом и покорила всех своей красотой.

43-я церемония вручения премий "Сезар" была посвящена памяти всемирно известной французской актрисы Жанны Моро, скончавшейся в июле 2017 года. В зале "Плейель" были показаны отрывки самых знаменитых фильмов с ее участием.

Большинство участников церемонии явились на торжественный вечер в нарядах с белыми ленточками, символизирующими борьбу против насилия над женщинами. Инициаторами акции стали французская актриса и режиссер Тони Маршалл, актриса и продюсер Жюли Гайе, а также ассоциация La Fondation des Femmes ("Женский фонд").