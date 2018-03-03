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Пенелопа Крус удостоена почетного "Сезара"

Культура
3 марта, 2:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, марта. /ТАСС

Актриса получила премию за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе

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ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Испанская актриса Пенелопа Крус получила вечером в пятницу в Париже престижную премию "Сезар" за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. Ежегодная церемония прошла в парижском концертном зале "Плейель", ее трансляцию вел телеканал Canal+.

Как подчеркнула, вручая премию, французская актриса Марион Котийяр, Крус "служит источником вдохновения для многих актрис в мире". "Твоя работа в ленте Педро Альмодовара "Возвращение" просто бесподобна, это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе. Ты гигантская актриса мирового масштаба, ты звезда, ты великолепна и лучезарна", - сказала Котийяр по-французски. "Я просто люблю тебя", - добавила она по-испански.

Выступивший на церемонии испанский режиссер Педро Альмодовар, в фильмах которого Крус сыграла много ролей, подчеркнул, что считает ее актрисой, "занимающей очень важное место" в его жизни. "Твоя игра во всех ролях была просто великолепна", - отметил Альмодовар. Он сравнил Крус с Софи Лорен, Анной Маньяни, Котийяр и Жюльет Бинош, сказав, что все они "актрисы средиземноморской культуры".

Сама Крус признала, что "даже в мечтах не могла вообразить, что однажды получит в Париже эту знаменитую кинопремию Франции". Она отметила, что французский зритель "всегда прекрасно принимал ее игру". Она особо поблагодарила Альмодовара, который "именно своим талантом, вдохновением и творческой страстью привлек ее в кинематограф". "И я очень благодарна, что ты такое внимание уделяешь женщинам, прославляя их в своих лентах", - добавила она.

Премия "Сезар" вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени известного скульптора-авангардиста Сезара Бальдачини, изготавливавшего призы-статуэтки весом около 4,5 кг.

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