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СМИ: умер литовский оперный певец Виргилиус Норейка

Культура
3 марта, 12:26 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 3, марта. /ТАСС

Народному артисту СССР было 82 года

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ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Литовский оперный певец Виргилиус Норейка скончался в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщило Национальное радио республики.

Норейка был удостоен звания "Народный артист СССР" в 1970 году, указом президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году был награжден медалью Пушкина. Сам Норейка отмечал, что ему довелось стать самым молодым исполнителем, удостоившимся в Советском Союзе звания народного артиста.

Музыкальные критики называли его пение эталоном исполнения произведений русских классиков. Маэстро многократно выступал в качестве приглашенного премьера на сцене Большого театра в Москве. В свое время он открывал гастроли этого прославленного коллектива на сцене миланского Ла Скала. "Это было для меня большой честью", - вспоминал Норейка.

Несмотря на возраст, маэстро активно выступал на театральных подмостках как родной страны, так и за рубежом. В 2016 году он побывал с гастролями в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Виргилиус Норейка был профессором Музыкальной академии Литвы.

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