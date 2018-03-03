СМИ: умер литовский оперный певец Виргилиус Норейка

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Литовский оперный певец Виргилиус Норейка скончался в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщило Национальное радио республики.

Норейка был удостоен звания "Народный артист СССР" в 1970 году, указом президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году был награжден медалью Пушкина. Сам Норейка отмечал, что ему довелось стать самым молодым исполнителем, удостоившимся в Советском Союзе звания народного артиста.

Музыкальные критики называли его пение эталоном исполнения произведений русских классиков. Маэстро многократно выступал в качестве приглашенного премьера на сцене Большого театра в Москве. В свое время он открывал гастроли этого прославленного коллектива на сцене миланского Ла Скала. "Это было для меня большой честью", - вспоминал Норейка.

Несмотря на возраст, маэстро активно выступал на театральных подмостках как родной страны, так и за рубежом. В 2016 году он побывал с гастролями в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Виргилиус Норейка был профессором Музыкальной академии Литвы.