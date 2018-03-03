Хэнаньская опера выступила в Петербурге в рамках празднования китайского Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Хэнаньская опера представила в субботу в Петербурге программу "Весна в грушевом саду", выступление приурочено к празднованию Нового года по китайскому календарю. Петербургский дебют оперы из провинции Хэнань (Китай) прошел на площадке Российско-китайского бизнес- парка в концертном зале "Шелковый путь", сообщила ТАСС руководитель департамента рекламы бизнес-парка Дарья Михайлова.

"Мероприятие организовано при поддержке правительства Китайской Народной Республики, министерства культуры КНР и Русско-китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии "Один пояс - один путь", - сказала руководитель департамента. По ее словам, концерт в Российско-китайском бизнес-парке "стал завершающим в ряду городских событий в рамках Веселого праздника весны в Санкт-Петербурге".

Труппа театра Хэнаньской оперы - профессиональный художественный коллектив, специализирующийся на спектаклях о древности и переработанных исторических постановках. Артисты труппы многократно завоевывали призы китайских театральных и художественных фестивалей. Коллектив гастролировал в Японии, Сингапуре, Гонконге, Макао, на Тайване.

История Хэнаньской оперы неразрывно связана с историей телевидения этой провинции. Телепрограмма "Весна в грушевом саду" была запущена в эфир хэнаньским телевидением в 1994 году для более широкого знакомства зрителей с местной китайской оперой. За прошедшие годы была подготовлена почти 1 тыс. выпусков, организован целый ряд крупных художественных проектов в разных местах - от удаленных районов до Пекина, от гор Тянь-Шань на севере до острова Тайвань на юге. В настоящее время Хэнаньская опера популярна в Китае наряду с Пекинской оперой.

В Петербурге выступили все ведущие мастера этого коллектива, удостоенного звания "Образцовый китайский бренд". Впереди у артистов гастроли в Москве.