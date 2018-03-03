Театр Вахтангова проведет гастроли в Лондоне в 2020 году

ЛОНДОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академически театр имени Евгения Вахтангова, завершивший в субботу гастроли в Лондоне, получил приглашение приехать с новым визитом в британскую столицу.

"Следующие гастроли Вахтанговского театра в Лондоне решено провести в 2020 году", - сообщила ТАСС представительница британской компании ArtsBridge, продюсер гастролей Оксана Немчук.

Она отметила, что за последние 10 лет, в течение которых художественным руководителем Театра Вахтангова является Римас Туминас, возглавляемый им коллектив уже трижды побывал в Лондоне. "В 2012 году вахтанговцы привозили "Дядю Ваню", которого шесть раз сыграли в лондонском театре "Ноэль Коуард" и имели огромный успех", - напомнила Немчук. В 2015 году в рамках мирового турне в британской столице в культурном центре "Барбикан" был трижды показан "Евгений Онегин".

На этот раз вахтанговцы так же выступали в "Барбикане", где четыре вечера подряд играли спектакль "Улыбнись нам, Господи" - притчу по романам Григория Кановича, повествующую о путешествии трех пожилых евреев в Вильнюс накануне Первой мировой войны. "Все четыре вечера подряд на показе "Улыбнись нам, Господи" зал, рассчитанный на 1200 мест, был полон, каждое представление завершалось овацией", - констатировала продюсер. При этом она отметила, что "этот спектакль непростой". "Его тема не так знакома британцам, как "Евгений Онегин" или "Дядя Ваня", - пояснила Немчук. - И то, что сборы составили 97%, - это большая победа и театра, и центра "Барбикан", и организаторов гастролей".

Продюсер подчеркнула, что "Улыбнись нам, Господи" высоко оценен не только зрителями, но и профессиональными театральными критиками. "Абсолютно все ведущие британские СМИ разместили статьи о спектакле, отмечая уникальный стиль вахтанговских постановок Туминаса и потрясающую работу актеров".

Следующие гастроли

"Вполне естественно, что традицию гастролей Вахтанговского театра в Лондоне решено продолжить, мы провели переговоры о том, что в следующий раз вахтанговцы приедут в британскую столицу в 2020 году", - сообщила Немчук.

По ее словам, продолжительность гастролей увеличится и составит порядка двух недель. "Увеличится и репертуар, в 2020 году предполагается показать британцам три или четыре спектакля вахтанговцев, названия которых пока обсуждаются. Конечно, мы ждем новых постановок от Туминаса, но в любом случае гастрольная палитра вахтанговцев в Лондоне будет выглядеть самым достойным образом", - заверила продюсер.

Что касается финансовой стороны, то, как заявил ТАСС директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, "Вахтанговский театр настолько успешен в экономическом отношении в Москве, что может финансировать свои зарубежные проекты, что было сделано во время предыдущих гастролей в Лондоне и будет сделано в 2020 году".