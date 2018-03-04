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Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева

Культура
4 марта, 1:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza

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ТАСС, 4 марта. Русская певица Элина Нечаева будет представлять Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована в субботу на официальном сайте "Евровидения".

Отмечается, что Нечаева стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила" в переводе с итальянского - прим. ТАСС). Как отмечает газета Postimees, композиция русской певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.

Элина Нечаева родилась в 1991 году. В 2016 году она окончила Эстонскую академию музыки и театра, где обучалась классическому вокалу.

В конкурсе в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
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