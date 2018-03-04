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Президенту Болгарии подарили книгу Мединского

Культура
4 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Подарок Румену Радеву передал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов по случаю 140-летия освобождения Болгарии от османского ига

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Президент Болгарии Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев

© EPA-EFE/YOAN VALAT

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Книга министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского "Война" на болгарском языке передана президенту страны Румену Радеву по случаю 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, сообщает в воскресенье Twitter РВИО.

"Подарили президенту Болгарии Румену Радеву книгу В. Мединского "Война" на болгарском языке", - говорится в сообщении. Подарок болгарскому лидеру передал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он отметил, что война за независимость Болгарии получила большой отклик в российском обществе.

"Война за независимость Болгарии, за свободу братского славянского народа по уровню поддержки и патриотическому подъему сравнима для нас только с Великой Отечественной. Освободительная миссия получила тогда огромный отклик в российском обществе. Создавались славянские комитеты, многие граждане Российской Империи жертвовали на нужды армии. Ярко проявило себя созданное за 10 лет до этого Российское общество Красного Креста, чьи отряды активно работали на фронте", - подчеркнул Кононов.

По случаю праздничной даты в Военной академии имени Георгия Раковского в Софии прошло открытие выставки, посвященной 140-летию освобождения Болгарии. В подготовке экспозиции были задействованы Федеральное архивное агентство в Софии, а также архивные службы Турции, Румынии, Сербии и Черногории.

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Персоны
Радев, Румен Мединский, Владимир Ростиславович
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