Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция

Крупнейшее кинособытие года, церемония вручения "Оскара", проходит 5 марта в Лос-Анджелесе. В России права на показ видеотрансляции из театра "Долби" приобрел портал "КиноПоиск".
Рита Морено ("Вестсайдская история") представляет номинантов в категории "лучший фильм на иностранном языке":
Тем временем в соцсетях вспоминают предыдущие роли Сэма Рокуэлла, который сегодня уже получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури". Например, этот, возможно, постыдный для него сегодня образ из фильма "Черепашки-ниндзя" 1990 года.05:17:47 05.03.2018
Тем временем стоит сейчас сжать кулаки за номинанта из России, Андрея Звягинцева: следующая номинация — самая неинтересная для американцев и самая волнующая для всех остальных, "лучший фильм на иностранном языке".05:16:30 05.03.2018
Очередной музыкальный номер — песня Remember Me из мультфильма "Тайна Коко". Поют актеры из фильма, в их числе — Гаэль Гарсия Берналь.05:13:08 05.03.2018
Выиграла "Форма воды", и это первая победа для фильма, который получил больше всех номинаций на "Оскар", целых 13 штук.05:11:16 05.03.2018
Люпита Нионго и Кумэйл Нанджиани вышли награждать лучшего художника-постановщика и шутят, что зрители церемонии вряд ли могут произнести их имена.
Фильмы-номинанты:
И действительно, "Дюнкерк" получает уже второй "Оскар" за работу над звуком и вырывается в лидеры еще только начинающейся церемонии.05:00:15 05.03.2018
Узкая техническая номинация — лучший монтаж звука. Получает "Дюнкерк", пока что первая статуэтка для фильма Кристофера Нолана. Эта же картина называется букмекерами фаворитом в другой похожей номинации — за лучший звук.04:54:30 05.03.2018
Наконец, первый музыкальный номер — Мэри Джей Блайдж и ее номинированная песня Mighty River из фильма "Ферма "Мадбаунд".
04:46:59 05.03.2018
Победил "Икар", очень обсуждаемая картина, выпущенная сервисом Netflix, которая подытожила самый громкий спортивный скандал последних лет, в результате которого некоторым российским спортсменам не разрешили участвовать в Олимпийских играх.04:41:08 05.03.2018
Следующая номинация довольно интересная, но в основном для специалистов: наградят лучшую полнометражную документалку. Фавориты — это картина "Лица, деревни" Аньес Варды, режиссерки-ветерана, начавшей работать еще во времена французской новой волны, а также фильм о допинге "Икар" от сервиса Netflix.
Другие номинанты:
Победила картина "Призрачная нить", что довольно иронично: главный ее герой — всемирно известный модельер (его сыграл Дэниэл Дэй-Льюис).04:32:05 05.03.2018
Другая важная техническая номинация — "лучший дизайн костюмов".
Номинанты:
Тем временем получила продолжение шутка Джимми Киммела о самой короткой речи церемонии. Ведущий заявил, что вместо стандартной музыки, которая мешает задержавшемуся лауреату продолжать говорить, на сцену будет выбегать герой фильма "Прочь" и кричать, соответственно, "Прочь!"04:28:16 05.03.2018
Победила историческая картина "Темные времена". Там гримеры буквально вылепили для Гэри Олдмана (он тоже номинирован) новое лицо, чтобы он смог сыграть Уинстона Черчилля.04:27:01 05.03.2018
Теперь первая техническая номинация за лучшие прически и грим. Презентуют Арми Хаммер и Галь Гадот.
Номинанты:
Победил Сэм Рокуэлл, исполнитель роли Диксона в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Выиграл статуэтку с первой же номинации в своей жизни.04:17:28 05.03.2018
Уже первая номинация — лучшая мужская роль второго плана. Победителя назовет Виола Дэвис.
Номинанты:
Только что со сцены Джимми Киммел пообещал подарить зеленый водный мотоцикл тому получателю "Оскара", кто произнесет сегодня самую короткую речь. Таким образом он надеется сократить продолжительность церемонии.04:13:19 05.03.2018
Джимми Киммел продолжает сыпать шутками: упоминаются Харви Вайнштейн, Трамп, гендерное неравенство в киноиндустрии и прочие самые обсуждаемые темы 2017 года.04:07:20 05.03.2018
Ведущий церемонии Джимми Киммел начинает с острых шуток: "Оскар — самый уважаемый мужчина в Голливуде: держит свои руки на виду, ни разу не сказал грубого слова, и, самое важное, у него вообще нет гениталий!"
Дальше последовало обсуждение судьбы Харви Вайнштейна, которого после обвинений в домогательстве выгнали из рядов киноакадемии.04:03:01 05.03.2018
Церемония началась со псевдоисторического ролика, в котором хроники с только что прошедшей красной дорожки стилизованы под старые черно-белые новостные сводки.03:56:32 05.03.2018
Наши уже на дорожке: Александр Роднянский, продюсер "Нелюбви", номинированной в категории "лучший фильм на иностранном языке".03:49:41 05.03.2018
Пока что лучшее фото с дорожки — с Энселом Элгортом, сыгравшим главную роль в фильме "Малыш на драйве". Интересно, как долго он тренировался дома, чтобы с первого раза так красиво подпрыгнуть перед фотографами.03:46:17 05.03.2018
Судя по всему, первый из номинантов, который уже сидит в зале, — это 88-летний Кристофер Пламмер, самый пожилой из всех актеров, кто претендовал на "Оскар", тот самый, что заменил Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира".03:28:38 05.03.2018
Видимо, "Оскар" за самый эксцентричный костюм на красной дорожке уходит 89-летнему Джеймсу Айвори, выдающемуся кинематографисту, номинированному за адаптацию сценария фильма "Зови меня своим именем". Он пришел в рубашке, на которой изображен Тимоти Шаламе, исполнитель главной роли в этой картине.03:19:47 05.03.2018
Для тех, кто интересуется платьями: пока что один из лучших образов — это Тараджи П. Хенсон, номинантка на "Оскар" за фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона", сегодня объявит одного из победителей.
Кстати, сегодня победителей в обоих главных актерских номинациях, и в мужской, и в женской, объявят актрисы: это будут Джоди Фоcтер и Дженнифер Лоуренс, а также Джейн Фонда и Хелен Миррен.03:07:08 05.03.2018
Победителей еще не объявили, но первые "оскаровские" триумфаторы уже известны. Во-первых, впервые художественный фильм производства стримингового сервиса Netflix номинирован на "Оскар", причем сразу в четырех категориях. Он называется "Ферма "Мадбаунд".
Мэри Джей Блайдж, известная певица, сыгравшая в этой исторической драме одну из важнейших ролей, стала первой женщиной в истории, которого номинировали на "Оскар" одновременно в категориях "лучшая женская роль второго плана" и "лучшая песня": ее композиция Mighty River также прозвучала в "Ферме "Мадбаунд".02:48:00 05.03.2018
Ли Анкрич — режиссер, работающий на студии Pixar. Его мультфильм "Тайна Коко", судя по сводкам букмекеров, сегодня с большой вероятностью получит "Оскар" в анимационной категории. Поэтому сегодня Анкрич надел специальные "оскаровские" счастливые трусы, которые ему сделала жена в 2010. Тогда он выиграл свою первую статуэтку за "Историю игрушек 3".02:44:06 05.03.2018
Кстати, на красной дорожке стали появляться первые звезды, и в их числе — Ева Мари Сэйнт, лауреат Оскара за роль в фильме "В порту" Элиа Казана, одной из первых серьезных работ Марлона Брандо. Статуэтку она получила еще в 1955 году.02:27:25 05.03.2018
За кадром традиционно останется грандиозная подготовка к церемонии. Она началась еще 2 марта, тогда десятки рабочих начали расстилать гигантскую красную дорожку.02:25:05 05.03.2018
Все номинанты на "Оскар" в этом году были объявлены еще 23 января.
Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.02:14:56 05.03.2018
Церемония вручения наград Американской киноакадемии, известная как "Оскар", начнется в 4:00 по московскому времени. Первые звезды уже пошли по красной дорожке, но это ранние гости: полномасштабное шествие по красной дорожке стартует в 2:30 мск.