Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция

Крупнейшее кинособытие года, церемония вручения "Оскара", проходит 5 марта в Лос-Анджелесе. В России права на показ видеотрансляции из театра "Долби" приобрел портал "КиноПоиск".

05:24:55 05.03.2018

Рита Морено ("Вестсайдская история") представляет номинантов в категории "лучший фильм на иностранном языке":

"Нелюбовь" (Россия)

"Фантастическая женщина" (Чили)

"О теле и душе" (Венгрия)

"Оскорбление" (Ливан)

"Квадрат" (Швеция)

05:21:42 05.03.2018

Тем временем в соцсетях вспоминают предыдущие роли Сэма Рокуэлла, который сегодня уже получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури". Например, этот, возможно, постыдный для него сегодня образ из фильма "Черепашки-ниндзя" 1990 года.

05:17:47 05.03.2018

Тем временем стоит сейчас сжать кулаки за номинанта из России, Андрея Звягинцева: следующая номинация — самая неинтересная для американцев и самая волнующая для всех остальных, "лучший фильм на иностранном языке".

05:16:30 05.03.2018

Очередной музыкальный номер — песня Remember Me из мультфильма "Тайна Коко". Поют актеры из фильма, в их числе — Гаэль Гарсия Берналь.

05:13:08 05.03.2018

Выиграла "Форма воды", и это первая победа для фильма, который получил больше всех номинаций на "Оскар", целых 13 штук.

05:11:16 05.03.2018

Люпита Нионго и Кумэйл Нанджиани вышли награждать лучшего художника-постановщика и шутят, что зрители церемонии вряд ли могут произнести их имена.

Фильмы-номинанты:

"Дюнкерк";

"Форма воды";

"Красавица и чудовище";

"Бегущий по лезвию 2049";

"Темные времена".

05:02:53 05.03.2018

И действительно, "Дюнкерк" получает уже второй "Оскар" за работу над звуком и вырывается в лидеры еще только начинающейся церемонии.

05:00:15 05.03.2018

Узкая техническая номинация — лучший монтаж звука. Получает "Дюнкерк", пока что первая статуэтка для фильма Кристофера Нолана. Эта же картина называется букмекерами фаворитом в другой похожей номинации — за лучший звук.

04:54:30 05.03.2018

Наконец, первый музыкальный номер — Мэри Джей Блайдж и ее номинированная песня Mighty River из фильма "Ферма "Мадбаунд".

04:46:59 05.03.2018

Победил "Икар", очень обсуждаемая картина, выпущенная сервисом Netflix, которая подытожила самый громкий спортивный скандал последних лет, в результате которого некоторым российским спортсменам не разрешили участвовать в Олимпийских играх.

04:41:08 05.03.2018

Следующая номинация довольно интересная, но в основном для специалистов: наградят лучшую полнометражную документалку. Фавориты — это картина "Лица, деревни" Аньес Варды, режиссерки-ветерана, начавшей работать еще во времена французской новой волны, а также фильм о допинге "Икар" от сервиса Netflix.

Другие номинанты:

"Последние люди Алеппо";

"Стронг-Айленд";

"Абакус".

04:34:21 05.03.2018

Победила картина "Призрачная нить", что довольно иронично: главный ее герой — всемирно известный модельер (его сыграл Дэниэл Дэй-Льюис).

04:32:05 05.03.2018

Другая важная техническая номинация — "лучший дизайн костюмов".

Номинанты:

"Красавица и чудовище";

"Виктория и Абдул";

"Форма воды";

"Темные времена";

"Призрачная нить".

04:30:24 05.03.2018

Тем временем получила продолжение шутка Джимми Киммела о самой короткой речи церемонии. Ведущий заявил, что вместо стандартной музыки, которая мешает задержавшемуся лауреату продолжать говорить, на сцену будет выбегать герой фильма "Прочь" и кричать, соответственно, "Прочь!"

04:28:16 05.03.2018

Победила историческая картина "Темные времена". Там гримеры буквально вылепили для Гэри Олдмана (он тоже номинирован) новое лицо, чтобы он смог сыграть Уинстона Черчилля.

04:27:01 05.03.2018

Теперь первая техническая номинация за лучшие прически и грим. Презентуют Арми Хаммер и Галь Гадот.

Номинанты:

"Темные времена"

"Чудо"

"Виктория и Абдул"

04:19:14 05.03.2018

Победил Сэм Рокуэлл, исполнитель роли Диксона в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Выиграл статуэтку с первой же номинации в своей жизни.

04:17:28 05.03.2018

Уже первая номинация — лучшая мужская роль второго плана. Победителя назовет Виола Дэвис.

Номинанты:

Уиллем Дефо, "Проект "Флорида"

Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Вуди Харрельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Ричард Дженкинс, "Форма воды"

Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"

04:15:26 05.03.2018

Только что со сцены Джимми Киммел пообещал подарить зеленый водный мотоцикл тому получателю "Оскара", кто произнесет сегодня самую короткую речь. Таким образом он надеется сократить продолжительность церемонии.

04:13:19 05.03.2018

Джимми Киммел продолжает сыпать шутками: упоминаются Харви Вайнштейн, Трамп, гендерное неравенство в киноиндустрии и прочие самые обсуждаемые темы 2017 года.

04:07:20 05.03.2018

Ведущий церемонии Джимми Киммел начинает с острых шуток: "Оскар — самый уважаемый мужчина в Голливуде: держит свои руки на виду, ни разу не сказал грубого слова, и, самое важное, у него вообще нет гениталий!"

Дальше последовало обсуждение судьбы Харви Вайнштейна, которого после обвинений в домогательстве выгнали из рядов киноакадемии.

04:03:01 05.03.2018

Церемония началась со псевдоисторического ролика, в котором хроники с только что прошедшей красной дорожки стилизованы под старые черно-белые новостные сводки.

03:56:32 05.03.2018

Наши уже на дорожке: Александр Роднянский, продюсер "Нелюбви", номинированной в категории "лучший фильм на иностранном языке".

03:49:41 05.03.2018

Пока что лучшее фото с дорожки — с Энселом Элгортом, сыгравшим главную роль в фильме "Малыш на драйве". Интересно, как долго он тренировался дома, чтобы с первого раза так красиво подпрыгнуть перед фотографами.

03:46:17 05.03.2018

Судя по всему, первый из номинантов, который уже сидит в зале, — это 88-летний Кристофер Пламмер, самый пожилой из всех актеров, кто претендовал на "Оскар", тот самый, что заменил Кевина Спейси в фильме "Все деньги мира".

03:28:38 05.03.2018

Видимо, "Оскар" за самый эксцентричный костюм на красной дорожке уходит 89-летнему Джеймсу Айвори, выдающемуся кинематографисту, номинированному за адаптацию сценария фильма "Зови меня своим именем". Он пришел в рубашке, на которой изображен Тимоти Шаламе, исполнитель главной роли в этой картине.

03:19:47 05.03.2018

Для тех, кто интересуется платьями: пока что один из лучших образов — это Тараджи П. Хенсон, номинантка на "Оскар" за фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона", сегодня объявит одного из победителей.

Кстати, сегодня победителей в обоих главных актерских номинациях, и в мужской, и в женской, объявят актрисы: это будут Джоди Фоcтер и Дженнифер Лоуренс, а также Джейн Фонда и Хелен Миррен.

03:07:08 05.03.2018

Победителей еще не объявили, но первые "оскаровские" триумфаторы уже известны. Во-первых, впервые художественный фильм производства стримингового сервиса Netflix номинирован на "Оскар", причем сразу в четырех категориях. Он называется "Ферма "Мадбаунд".

Мэри Джей Блайдж, известная певица, сыгравшая в этой исторической драме одну из важнейших ролей, стала первой женщиной в истории, которого номинировали на "Оскар" одновременно в категориях "лучшая женская роль второго плана" и "лучшая песня": ее композиция Mighty River также прозвучала в "Ферме "Мадбаунд".

02:48:00 05.03.2018

Ли Анкрич — режиссер, работающий на студии Pixar. Его мультфильм "Тайна Коко", судя по сводкам букмекеров, сегодня с большой вероятностью получит "Оскар" в анимационной категории. Поэтому сегодня Анкрич надел специальные "оскаровские" счастливые трусы, которые ему сделала жена в 2010. Тогда он выиграл свою первую статуэтку за "Историю игрушек 3".

02:44:06 05.03.2018

Кстати, на красной дорожке стали появляться первые звезды, и в их числе — Ева Мари Сэйнт, лауреат Оскара за роль в фильме "В порту" Элиа Казана, одной из первых серьезных работ Марлона Брандо. Статуэтку она получила еще в 1955 году.

02:27:25 05.03.2018

За кадром традиционно останется грандиозная подготовка к церемонии. Она началась еще 2 марта, тогда десятки рабочих начали расстилать гигантскую красную дорожку.

02:25:05 05.03.2018

Все номинанты на "Оскар" в этом году были объявлены еще 23 января.

Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.

02:14:56 05.03.2018

Церемония вручения наград Американской киноакадемии, известная как "Оскар", начнется в 4:00 по московскому времени. Первые звезды уже пошли по красной дорожке, но это ранние гости: полномасштабное шествие по красной дорожке стартует в 2:30 мск.