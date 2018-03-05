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Первый канал покажет второй сезон сериала "Спящие"

Культура
5 марта, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Исполнителями главных ролей стали Игорь Петренко, Наталья Рогожкина и Дмитрий Ульянов

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Сергей Минаев

Сергей Минаев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первый канал покажет продолжение сериала "Спящие" о борьбе с российских спецслужб с иностранными агентами. Премьера запланирована на 5 и 6 марта, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Спящих 2" снял режиссер Сергей Арланов по сценарию Сергея Минаева. Главные роли в проекте исполнили Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов.

Сюжет фильма разворачивается через полтора года после событий, происходящих в первой части. По сценарию, на одной из баз террористов на границе Туниса и Ливии идет подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН, инспектирующий лагерь беженцев, под прикрытием которого расположена база террористов, становится свидетелем этой подготовки. Он оперативно передает информацию в Москву.

Первый сезон сериала "Спящие" снял режиссер Юрий Быков (фильмы "Дурак", "Майор", сериал "Метод") также по сценарию Минаева. Телепроект подвергся острой критике со стороны либеральной общественности, после чего Быков объявил о своем решении покинуть профессию.

В этой связи высказались многие деятели культуры. В интервью ТАСС глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что готов пригласить режиссера на персональный тренинг "Как себя вести и что делать, когда тебя травят либералы".

О первом сезоне

Сам Быков ранее сообщал, что над сценарием первого сезона "Спящих" он работал "в плотном контакте с ФСБ". Первый фильм, в частности, рассказывает о том, как делается "оранжевая революция", как ведется подрывная работа, организовываются террористические акции, и как российские спецслужбы всему этому противостоят.

"Спящие", согласно аннотации к фильму, - это программа иностранных спецслужб, предполагающая использование ранее внедренных в органы управления и крупного бизнеса агентов, ожидающих в "спящем режиме" команду на активные действия.

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