Кинокритики назвали победу "Формы воды" на "Оскаре" ожидаемой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Присуждение высшей награды - американской кинопремии "Оскар" - фильму Гильермо дель Торо "Форма воды" - предсказуемое решение. Такое мнение высказали ТАСС кинокритики Антон Долин и Кирилл Разлогов. Награждение лауреатов прошло в Лос-Анджелесе в воскресенье.

Критики изначально прогнозировали победу фильма Гильермо дель Торо. Выбор лучшего фильма Долина не удивил, а порадовал. "Форма воды" мне представляется не только самым ярким, но и самым актуальным фильмом года", - сказал он.

Разлогов же подчеркнул, что фильм "был главным фаворитом с самого начала". Он объяснил, что победа картины связанна с ее оторванностью от повседневной жизни. "Картина, которая, как сказка, которая далека от каких бы то ни было современных проблем, поэтому никого не раздражает", - сказал он. Критик подчеркнул, что понимание кинокартины может быть разным, но "социального аспекта в ней явно нет".

Долин убежден, что единого мнения быть не может. "У всех разные вкусы, взгляды, на то какой фильм лучше, какой фильм хуже, какой актер сыграл ярче, какой оператор снял лучше", - сказал он.

Такого же мнения придерживается и Разлогов. "Ни одна премия не может быть справедливой. У каждого человека свое мнение и по каждому поводу он думает свое. Эта премия, которая решается большинством голосов", - сказал он в разговоре с ТАСС.

Критик подчеркнул, что перед премией существовали определенные прогнозы, которые, по его мнению, базировались "не на том какая картина хорошая, какая не хорошая, кому она нравится, кому она не нравится, а на реальном раскладе предпочтений тех людей, которые голосуют". Он подчеркнул, что в этом году победители были очевидны. "Иногда бывают сюрпризы, иногда выигрывает картина или актер, которого никто не ожидал, но в этот раз такого не было. Все как предсказывалось, так и оказалось", - сказал он.

Почему "Фантастическая женщина"?

Долин сказал, что ему "очень обидно, что "Нелюбовь" Звягинцева осталась без премии". Критик объясняет причины такого выбора академиков. "Темы равенства, равноправия, конечно, им [киноакадемикам] ближе картина из Чили "Фантастическая женщина", рассказывающая о страданиях женщины-трансгендера, потерявшей возлюбленного", - сказал он.

Разлогов отметил, что "в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" ситуация была очень простая". Критик подчеркнул, что у российской картины шанс был, поскольку это не первый фильм Андрея Звягинцева, представленный на "Оскаре".

"Фантастическая женщина" была с первого момента среди фаворитов, и было ясно, что в условиях, когда Харви Вайнштейн - самый главный персонаж текущей жизни, то перемена пола значительно более актуальна, чем семейные отношения, которым посвящен фильм "Нелюбовь", - отмечает он.

Ранее, подобную мысль высказывал и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский, отмечавший, что в атмосфере премии, каждом номере и голосовании академиков, "чувствовались отголоски" произошедших в том году сексуальных скандалов, связанных с Харви Вайнштейном.

Вайнштейн - американский кинопродюсер, участвовал в создании таких фильмов, как "Омерзительная восьмерка", "Джанго освобожденный", "Мой парень - псих" и другие. В 2017 году более 50 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах.

Фильм "Нелюбовь"

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Пара не может решить, с кем будет жить их сын, 12-летний Алеша. После очередной родительской ссоры мальчик исчезает.

Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

"Нелюбовь" в пятницу была удостоена французской кинопремии "Сезар" как лучший фильм на иностранном языке.