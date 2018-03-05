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Первый канал покажет фильм Пиманова "Крым" 17 марта

Культура
5 марта, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Как сообщает пресс-служба телеканала, главной задачей фильма был корректный по отношению к народам России и Украины рассказ о событиях 2014 года

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Первый канал 17 марта покажет художественный фильм режиссера Алексея Пиманова "Крым", основанный на реальных событиях 2014 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

"В фильме есть много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года, - сказали в пресс-службе. - Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о "Крымской весне", помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни".

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Кадр из фильма "Крым"

Что мы знаем о фильме "Крым"

В основе сюжета - история любви современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки. Действие картины происходит весной 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении.

В главных ролях: актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер.

"В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на Майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами, - привели в пресс-службе слова режиссера Пиманова. - Для меня враги не украинцы, а те, кто убивал людей под Корсунем и в Одессе, и мне все равно какой они национальности. В нашем фильме мы пытаемся понять, как так произошло, что нас смогли искусственно, насильственно развести".

Картина создана при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. В съемках была задействована современная военная техника: истребители, грузовые самолеты, беспилотные летательные аппараты. Большинство массовых сцен создавались при участии жителей Севастополя - реальных участников событий весны 2014 года.

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