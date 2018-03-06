В Москве объявят номинантов на кинопремию "Ника"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Шорт-листы старейшей национальной кинопремии "Ника" будут объявлены во вторник в московском киноклубе "Эльдар", сообщили ТАСС в дирекции Российской Академии кинематографических искусств.

Награду за "Лучший игровой фильм" получит одна из 33 картин, попавших в лонг-лист премии. На главную номинацию претендуют такие ленты, как "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и другие.

"Нику" вручат и лауреатам в номинациях "Лучший неигровой фильм", "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы и многие другие. Среди претендентов на победу - Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Марина Неёлова, Чулпан Хаматова, Ларс Айдингер, Владимир Вдовиченков, Евгений Миронов.

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова. По традиции, голосование будет проходить в два тура, изначально профессиональные гильдии и киностудии представили в конкурс этого года лучшие, на их взгляд, фильмы и работы 2017 года. Первый тур голосования проходил до 19 февраля.

31-я по счету церемония награждения состоится в Москве в начале апреля 2018 года.