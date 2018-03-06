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В Москве объявят номинантов на кинопремию "Ника"

Культура
6 марта, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

На главную номинацию претендуют ленты Карена Шахназарова, Алексея Учителя, Бориса Хлебникова, Валерия Тодоровского,Федора Бондарчука, Андрея Звягинцева

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Шорт-листы старейшей национальной кинопремии "Ника" будут объявлены во вторник в московском киноклубе "Эльдар", сообщили ТАСС в дирекции Российской Академии кинематографических искусств.

Награду за "Лучший игровой фильм" получит одна из 33 картин, попавших в лонг-лист премии. На главную номинацию претендуют такие ленты, как "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Притяжение" Федора Бондарчука, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и другие.

"Нику" вручат и лауреатам в номинациях "Лучший неигровой фильм", "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы и многие другие. Среди претендентов на победу - Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Марина Неёлова, Чулпан Хаматова, Ларс Айдингер, Владимир Вдовиченков, Евгений Миронов.

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова. По традиции, голосование будет проходить в два тура, изначально профессиональные гильдии и киностудии представили в конкурс этого года лучшие, на их взгляд, фильмы и работы 2017 года. Первый тур голосования проходил до 19 февраля.

31-я по счету церемония награждения состоится в Москве в начале апреля 2018 года.

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Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Хаматова, Чулпан Наилевна Бондарчук, Федор Сергеевич Звягинцев, Андрей Петрович Миронов, Евгений Витальевич Неёлова, Марина Мстиславовна Шахназаров, Карен Георгиевич Баталов, Алексей Владимирович Тодоровский, Валерий Петрович Кончаловский, Андрей Сергеевич Киселев, Дмитрий Константинович
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