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Марк Розовский вновь поставил "Ромео и Джульетту" в Театре "У Никитских ворот"

Культура
6 марта, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Представители театра отметили, что впервые "Ромео и Джульетту" поставили еще в 1996 году

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" представит во вторник премьеру новой сценической версии трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта" в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Марка Розовского, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства напомнила, что первая инсценировка "Ромео и Джульетты" была сделана в Театре "У Никитских ворот" в 1996 году и с успехом шла около 10 лет. Годы спустя, Марк Розовский вновь возвращается к идее постановки, по его выражению, "лучшей в мире пьесы о любви", предлагая зрителям новую версию шекспировской пьесы.

"Мы получаем от Шекспира возможность очищения и размышления над жизнью сегодняшней. А что же это за жизнь? Вражда, кровопролитие, ненависть, конфликты, ксенофобия, бедность. Любви мало, а пустоты много. Никогда раньше человечество не нуждалось так в культуре Возрождения, как сейчас", - процитировали в пресс-службе слова Розовского, сказанные накануне премьеры.

Декорации спектакля не имеют точных знаков времени, но рождают у зрителей ассоциации с арками и мостами, дворцами и площадями Италии. Костюмы созданы художником-модельером Анной Иткиной (Латвия). Они отражают дух эпохи Возрождения, ряд аксессуаров и цветовое решение удачно характеризуют каждого из персонажей, отметили в пресс-службе, добавив, что одним из главных "действующих лиц" спектакля станет музыка: спектакль украсят фрагменты из увертюры-фантазии Петра Чайковского "Ромео и Джульетта".

В постановке заняты актеры всех поколений. Некоторые из них, в частности, Владимир Юматов, Александр Карпов, Юрий Голубцов, Татьяна Кузнецова участвовали еще в первой версии "Ромео и Джульетты" на сцене Театра "У Никитских ворот".

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