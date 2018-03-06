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Владимир Этуш получит премию "Ника" за честь и достоинство

Культура
6 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Других лауреатов премии объявят 1 апреля в Москве

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лауреатом премии "Ника" станет народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом было объявил во вторник на пресс-конференции директор кинопремии "Ника" Игорь Шабдурасулов.

"Лауреатом премии "Ника" за честь и достоинство станет народный артист СССР Владимир Этуш", - сказал Шабдурасулов.

В шорт-лист номинации "Лучший игровой фильм" вошли картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая.

За лучшую режиссерскую работу приз могут получить Балагов, Звягинцев, Хлебников. Лучшими актерами прошлого года могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). Премию за лучшую женскую роль премию могут получить Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота"), Марина Неёлова ("Карп отмороженный").

Сергей Гармаш может стать лучшим актером второго плана за роль в картине "Холодное танго", а Алиса Фрейндлих номинирована на приз за лучшую женскую роль второго плана сразу в двух фильмов - "Большой" и "Карп отмороженный".

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова. По традиции голосование будет проходить в два тура, изначально профессиональные гильдии и киностудии представили в конкурс этого года лучшие, на их взгляд, фильмы и работы 2017 года. Первый тур голосования проходил до 19 февраля.

Лауреатов объявят 1 апреля в Москве.

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Персоны
Этуш, Владимир Абрамович Фрейндлих, Алиса Бруновна Звягинцев, Андрей Петрович Баталов, Алексей Владимирович Кончаловский, Андрей Сергеевич
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