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В Ингушетии открыли два дома культуры общей стоимостью около 50 млн рублей

Культура
6 марта, 17:15 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, марта. /ТАСС

Ранее Минкультуры РФ выделило субсидию в размере 174 млн рублей на строительство домов культуры в Ингушетии

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МАГАС, 6 марта. /ТАСС/. Два дома культуры общей стоимостью около 50 млн. рублей открыли в Малгобексом районе Ингушетии в рамках реализации федеральной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, передает с места корреспондент ТАСС.

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"От того, насколько бережно мы будем хранить и приумножать нашу древнюю историю, традиции и богатую культуру, во многом зависит успешное развитие нашего государства и общества. Здесь жители села смогут проводить общественные мероприятия, для них будут ставить театральные спектакли, организовывать концерты и здесь же разместится сельская библиотека", - сказал на открытии одного из двух домов культуры в селе Зязиков-юрт глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По словам помощника министра культуры региона Ибрагима Хидриева, новые дома культуры имеют вместительные залы на 200 мест, просторные помещения, где, помимо занятий хореографией и вокалом, можно будет развивать традиционные ингушские ремесла и проводить общественные мероприятия. "В этих селах они первые. В каждый объект было вложено около 25 млн рублей", - отметил Хидриев.

По данным республиканского министерства культуры, уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в настоящее время составляет 26%, это один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн руб. Ингушетии на строительство домов культуры.

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