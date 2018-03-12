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Пресс-конференция, посвященная выставке "Александр II Освободитель". Трансляция завершена

Культура
12 марта, 13:11 UTC+3

Спикеры рассказывают о запланированных юбилейных мероприятиях

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Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

© Вячеслав Прокофьев/TACC

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва-Цюрих, посвященная выставочному проекту Государственного исторического музея "Александр II Освободитель" к 200-летию со дня рождения императора.

Об экспонатах музея эпохи царствования Александра II, оценке основных событий 25-летнего правления императора, а также запланированных юбилейных мероприятиях рассказывают директор музея Алексей Левыкин, исполнительный директор - председатель правления фонда "История Отечества" Константин Могилевский, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, правнук великой княгини Ольги Александровны Пол-Эдвард Куликовский с супругой Людмилой, советник председателя совета директоров Объединенной металлургической компании Александр Кастравец и научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.

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