Пушкинский музей откроет выставку в ТЦ "Метрополис" в Москве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина откроет мультимедийную выставку "Завтрак на траве" 15 марта. Она будет организована в столичном торговом центре "Метрополис", сообщили в среду в пресс-службе музея.

Создатели решили пофантазировать о том, что произошло бы, если бы зрители смогли стать частью произведения искусства. Для этого они обратились к опыту художников-импрессионистов, сделавших поиск новых впечатлений центральной темой своего творчества, отметили в музее.

В центральном атриуме ТЦ "Метрополис" появится специально созданный для выставки белый куб, в котором помимо проекции картины Моне "Завтрак на траве" зрители увидят изображения полотен Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и других французских импрессионистов из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Всего в экспозиции будет представлено девять художников и 18 полотен. С помощью приложения дополненной реальности для мобильных устройств "Artefact" посетители смогут получить информацию обо всех картинах и прослушать аудиогид.

"В своей живописи художники-импрессионисты открыли, что новые впечатления окружают нас повсюду, в самых простых и незатейливых мотивах можно найти удивительную поэзию и красоту. Секрет их удивительно легкой и солнечной живописи довольно прост… для этого нужно лишь чуть-чуть перенастроить свой взгляд… и посмотреть на окружающую жизнь как на красочное пространство", - приводит пресс-служба слова куратора проекта Александры Даниловой.

Выставку можно будет посетить до 4 апреля.