Российский фильм "Лед" выходит в прокат в Швейцарии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спортивная драма российского режиссера Олега Трофима "Лед" выходит в среду в прокат Швейцарии. Об этом сообщила "Национальная медиа группа" (НМГ).

"7 марта 2018 года фильм "Лед" выходит в прокат Швейцарии, где будет показан в центральных кинотеатрах страны на языке оригинала с английскими субтитрами", - сообщили в пресс-службе НМГ.

Фильм "Лед" - новая совместная работа кинокомпаний Art Pictures Studio и "Водород", телеканала "Россия 1", "СТС Медиа" и "Национальной медиа группы". Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

Киноленту покажут в Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтре, Базеле, Люцерне и Цюрихе. Партнером Art Pictures Studio в Швейцарии выступила компания Swiss Partnership.

В России прокат фильма стартовал 14 февраля, в день премьеры фильм стал лидером кинопроката, заработав около 200 млн рублей. Общие сборы уже превысили 1,2 млрд рублей. Сообщается, что на март этого года запланирован выход фильма в прокат в Китае. Права на фильм были также приобретены в странах Балтии, бывшей Югославии и Латинской Америки.