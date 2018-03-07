Более 5 тыс. жителей Ставрополья посетили форум искусств "Золотой витязь"

СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Свыше пяти тысяч жителей Ставрополья в различных районах края посетили концерты, выступления и показы в рамках девятого Славянского форума искусств "Золотой витязь", сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Более 5 тыс. жителей уже посетили мероприятия форума. Часто зрители встречают артистов аншлагами, очень хорошо приняли хор Московской государственной консерватории в Минеральных Водах, аншлаг был на выступлениях Ансамбля песни и пояски Черноморского флота, как и на программе ансамбля "Светоглас" в Арзгире, белорусского коллектива "Чистый голос" в станице Ессентукской, в Грачевском районе зал был переполнен на встрече с коллективом Иркутского театра народной драмы", - сказал собеседник агентства.

Искусство во всех проявлениях

"Золотой витязь" в Ставропольском крае объединил несколько видов искусства - живопись, театр, музыку, хореографию, кино. В Ставрополе открылась выставка картин заслуженного художника России Павла Рыженко. "Художник рано ушел из жизни, посредством живописи он проводил идеи славянства - через образы Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, изображение Куликова поля", - рассказал журналистам президент форума актер Николай Бурляев.

На открытии выставки присутствовала и вдова художника. "Я счастлива, что выставка приехала в Ставрополь. Павел мечтал о том, чтобы проводить региональные выставки, представлять картины в регионах, создать передвижническую выставку, рассказать людям о русской истории, о корнях. Живопись этого художника - христианский взгляд на русскую историю", - сказала Анастасия Рыженко.

Заслуженная артистка России, исполнительница народных песен Татьяна Петрова провела несколько встреч со зрителями. "Я рада, что зрители могут познакомиться со всеми яркими выступлениями в районах Ставропольского края. "Золотой витязь" несет уникальную миссию все эти годы, в угоду современным тенденциям мы часто предаем традиции, свою историчность, христоцентричность, а это всегда было во главе славянской культуры", - отметила певица.

Творческие встречи

Концерты, показы и творческие встречи в рамках форума проходят в 26 населенных пунктах Ставропольского края. Многим жителям сел впервые выдалась возможность пообщаться с известными артистами - Ириной Муравьевой, Сергеем Шакуровым, Нонной Гришаевой, Андреем Мерзликиным, Анной Большовой, Ольгой Кабо.

Актеры Игорь Скляр и Александр Рапопорт пообщались с жителями села Донское Труновского района. "Я снимаюсь в России и в Америке, я абсолютно далек от того, чтобы вкладывать в это какую-то политическую подоплеку. Я здесь единственный неславянский представитель, еврей, в большой степени американец, но форум дарит нам содружество наций и народов", - сказал Рапопорт.

"Мне кажется, что я один представляю на форуме Санкт-Петербург. Николай Бурляев, приглашая актеров на форум, вероятно, осознает, что помимо чисто актерской составляющей здесь есть и социально значимая. Одно присутствие в таком месте и с такими людьми очень много значит и для участников, и для зрителей", - считает Скляр.

О некоторых нюансах отбора участников рассказал президент форума. "Мы не приглашаем на форум артистов эстрады, у нас сейчас очень критическое отношение к нашей эстраде, мне кажется, что она значительно понижает духовный уровень нашего народа", - отметил Бурляев.

Объединение славянского искусства

Форум в Ставропольском крае объединил деятелей искусства не только из России, но и с Украины, из Белоруссии, Сербии, Болгарии и Польши. Начинающая актриса из Сербии Станислава Николич приветствовала участников форума на русском языке. "Мы с большой радостью принимаем участие в фестивале, я представляю труппу нового балканского направления", - сказала 18-летняя актриса.

Участниками форума стали и артисты Луганского музыкального театра "На Оборонной", которые в 2016 году представили в Москве рок-оперу о молодогвардейцах. "Для нас молодогвардейцы - это символ, это свято для нас. Те ребята, которые приехали с концертной программой, тоже не понаслышке знают, что такое смерть, голод, когда идут репетиции, а осколки бьют по стенам театра", - рассказал народный артист Украины Михаил Голубович.

Польская актриса и режиссер Малгожата Потоцкая в 1970 году играла вместе с Бурляевым в фильме "Легенда" - этот фильм вновь представили зрителям спустя десятилетия. "С тех пор, как мы встретились и снимались в картине, наша дружба с Николаем Бурляевым осталась на многие годы, редко такое бывает. Надеюсь, что на этом фестивале встретятся нам люди, которые также останутся с нами навсегда", - сказала Потоцкая.

О форуме

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей различных видов искусства под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный и музыкальный, а также форум живописи, экологический форум, форум русских боевых искусств.

Славянский форум искусств проходит в Ставропольском крае с 5 по 9 марта. В рамках форума запланировано проведение более 30 мероприятий - кинопоказов, творческих встреч, музыкальных и театральных выступлений. Церемония закрытия форума пройдет в Ставрополе с участием актеров Николая Бурляева, Бориса Галкина, Алексея Булдакова, Леонида Серебренникова, Ольги Кабо, Нины Шацкой, Александра Рапопорта, Инги Шатовой, Тимофея Федорова, Михаила Голубовича. На закрытии выступят государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" и вокальная группа "Чистый голос" из Белоруссии.