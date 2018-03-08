На главный приз первого телефестиваля "Утро Родины" претендуют 13 фильмов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Первый фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины" открывается в четверг в Южно-Сахалинске. В конкурсной программе примут участие 13 игровых телефильмов, премьерные показы которых прошли в эфире российских телеканалов в течение 2017 года, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Телефестиваль пройдет с 8 по 14 марта. В прошлом году в России вышло 317 телевизионных фильмов, для участия в фестивале телекритики Ирина Петровская и Сергей Землянухин отобрали 13 картин, среди которых представлены почти все крупные российские каналы. По словам Землянухина, каждая работа, которая попала в конкурсную программу, действительно достойная", - рассказали организаторы.

Как отметил руководитель творческой дирекции фестиваля Сергей Жигунов, отобранные картины "разнонаправлены" - это эпопеи, исторические картины, комедии. Все телефильмы поддерживают определенные тенденции и направления развития отечественного телевизионного кинематографа.

Церемония открытия состоится во дворце спорта "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Участие в ней примут отечественные звезды и набирающие популярность коллективы. Участниками и гостями фестиваля станут Константин Лавроненко, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Полина Кутепова, Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова и другие известные деятели российского кинематографа.

Конкурсный показ и культурная программа

На телефестивале сахалинцы увидят по две серии конкурсных фильмов, выбранных производителями многосерийных лент. По словам Жигунова, это обычная практика на подобных форумах.

"У фестивалей телевизионных художественных фильмов есть важное преимущество. В конкурсную программу, как правило, включены фильмы, которые до этого никто не видел. Что касается сериалов, - на конкурс попадают картины, которые имели высокий рейтинг и в отношении которых зритель уже имеет сложившееся мнение", - цитирует пресс-служба Жигунова.

Просмотр конкурсных картин состоится в малом зале кинотеатра "Октябрь". Перед началом показа фильмы представят аудитории их создателями. Участников и гостей фестиваля также ожидает обширная внеконкурсная программа, куда войдут показы известных телеспектаклей, поэтические вечера, мастер-классы, предпремьерные показы картин, которые выйдут в прокат в 2018 году, в формате public talk и лекции.

"Руководство фестиваля считает, что российское телевизионное кино берет начало в советском кинематографе. Мы подобрали телеспектакли, которые нигде не показывали. Их взяли из архивов, оцифровали и будут демонстрировать здесь", - рассказали в оргкомитете, добавив, что все показы программы начнутся с вступления кинокритика Землянухина.

Не обойдут организаторы вниманием чеховскую тему. Звезды кино прочтут отрывки из книги "Остров Сахалин", это запишут на видео и подарят запись музею книги Чехова. Кроме этого, Ирина Петровская и Сергей Землянухин отобрали для фестиваля лучшие фильмы, которые поставлены по произведениям Чехова с 1970 по 2009 годы.

"Программа лекций получилась разносторонней и насыщенной. Если Александра Адабашьяна знают зрители всех поколений, то мастер-класс Николая Лысенкова будет интересен в первую очередь начинающим кинематографистам. Более узкоспециальные, но не менее интересные лекции прочтут Кирилл Разлогов и Александр Велединский. Их мы рекомендуем всем, кто по-настоящему любит кино и интересуется его сегодняшним состоянием. Лекция Павла Санаева - это еще и подарок любителям литературы", - представил программу начальник отдела "Мастерская "Европеец - азиат" сахалинского "Кинодосугового объединения" Илья Шамазов.

Жюри и номинации

Жюри фестиваля возглавит режиссер, народный артист РФ Николай Досталь. Под его руководством будут работать заслуженный артист России Константин Лавроненко, а также композитор, народный артист России Максим Дунаевский, режиссер, актер, кинодраматург, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный художник Александр Адабашьян, заслуженная артистка России Полина Кутепова, кинооператор Илья Демин и писатель, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова.

"Мы пригласили Николая Николаевича Досталя возглавить работу жюри, потому что он - один из самых ярких режиссеров нашего времени. Как известно, его работы получили заслуженное признание профессионального сообщества, Досталь - лауреат множества наград и премий именно в области телевизионного кино", - приводят организаторы слова Жигунова.

Жюри определит победителя в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучший сценарий" и "Лучшая музыка к фильму". "У нас в стране проходит много кинофестивалей, но нет ни одного телевизионного. Телевизионные работы отмечаются на ТЭФИ, но фестиваля, где бы отмечались лучшие актерские работы, нет. Например, у нас все знают такого артиста, как Дмитрий Нагиев, который снялся во многих сериалах, но у него нет ни одного приза", - сказали организаторы.

Символом первого в России фестиваля художественных телефильмов "Утро Родины" стал дальневосточный лотос. Победителям фестиваля в номинациях вручат "Фарфоровые лотосы", а главным призом станет золотой цветок.