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В Мариинском театре пройдет второй международный фестиваль "Виртуозы флейты"

Культура
8 марта, 0:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В рамках фестиваля для студентов и аспирантов музыкальных вузов солисты оркестра Берлинской филармонии проведут бесплатные мастер-классы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Второй международный фестиваль "Виртуозы флейты" откроется в четверг в Концертном зале Мариинского театра. В течение пяти дней на празднике будет звучать флейтовая музыка разных эпох и стилей - от барокко до современных произведений.

"Наш фестиваль - частная инициатива флейтистов Мариинского театра, ни один театр и ни один оркестр в мире не проводят подобных фестивалей. У нас такой огромный творческий потенциал, что стоит продемонстрировать его широкой публик", - сказал координатор фестиваля, солист оркестра Мариинского театра Денис Лупачев, играющий в коллективе 15-ый сезон. Важной составляющей праздника он назвал участие в программе приглашенных звезд, которые дадут мастер-классы.

Среди гостей фестиваля - солисты оркестра Берлинской филармонии Эммануэль Паю и Егор Егоркин, которые выступят в концертных программах и проведут мастер-классы для учащихся средних специальных музыкальных учебных заведений, студентов и аспирантов музыкальных вузов России. Вход на эти встречи свободный.

Открытие и закрытие фестиваля пройдут в Концертном зале в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Ивана Столбова.

"Большинство флейтистов оркестра Мариинского театра играет на инструментах, сделанных из золота различных проб. Все дело в звуке. Чем выше проба золота, тем богаче и ярче тембр инструмента", - рассказал Лупачев.

У флейтистов Мариинского театра (в штате их 19) есть свой концертный абонемент - "Серебряные свирели". Теперь они располагают собственным фестивалем, открытым для участия зарубежных солистов.

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