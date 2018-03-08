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Ансамбль песни и пляски Росгвардии отмечает 45-летие концертами в городах СКФО

Культура
8 марта, 22:20 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 8, марта. /ТАСС

Коллектив уже выступил в Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе и Нальчике

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ПЯТИГОРСК, 8 марта. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает свое 45-летие концертным туром в городах Северного Кавказа. В четверг творческий коллектив выступил в Пятигорске, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"Артисты ансамбля под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева исполнили лучшие музыкальные произведения своего репертуара за 45 лет - от классических песен военных лет до популярных хитов современной музыки. Выступления коллектива жители Пятигорска сопровождали бурными овациями", - сообщает пресс-служба.

Коллектив уже выступил в Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе и Нальчике. В ряде регионов сразу нескольким артистам ансамбля присвоили почетные звания.

"У нас некоторые артисты получили звания Заслуженных артистов Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Это высокая оценка нашего труда со стороны всех республик. Она нам очень приятна. Важно, что наши молодые ребята получают такие почетные звания - это большая гордость для них, ансамбля и их семей", - отметил Елисеев, слова которого приводит пресс-служба.

В ближайшие дни концерты ансамбля также состоятся в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации - один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск, был создан в 1973 году. За время творческой деятельности коллективом подготовлено около 40 концертных программ, дано более 8 тыс. концертов, на которых присутствовало свыше 25 млн зрителей. С 1985 года ансамблем руководит Народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев.

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