Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Звезда исполнителя роли Люка Скайуокера появилась на Аллее славы Голливуда

Культура
9 марта, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, марта. /ТАСС

В церемонии открытия знака, кроме самого Марка Хэмилла, приняли участие режиссер Джордж Лукас и актер Харрисон Форд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марк Хэмилл

Марк Хэмилл

© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Именная звезда актера Марка Хэмилла, известного по роли Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны", появилась в четверг на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом объявила Торговая палата Голливуда, разместив на сайте Аллеи славы видеозапись церемонии открытия памятного знака.

Смотрите также
Кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

Что нужно знать о фильме "Звездные войны: Последние джедаи"

В ней приняли участие режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Хэмилл. Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Форд выразил сожаление, что с ним и его коллегами в этот день нет исполнительницы роли принцессы Леи - Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. "Сегодня, когда я призадумался, то очень пожалел, что с нами нет еще одного участника нашего трио. Я ощущаю ее присутствие, мы очень по ней скучаем", - заявил актер.

Сага Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд, сейчас их более 2,6 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Форд, Харрисон
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама