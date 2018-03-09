Звезда исполнителя роли Люка Скайуокера появилась на Аллее славы Голливуда

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Именная звезда актера Марка Хэмилла, известного по роли Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны", появилась в четверг на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом объявила Торговая палата Голливуда, разместив на сайте Аллеи славы видеозапись церемонии открытия памятного знака.

В ней приняли участие режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, исполнивший роль капитана звездолета "Тысячелетний сокол" Хана Соло, а также сам Хэмилл. Свидетелями торжества стали около 2,5 тыс. человек из числа жителей и гостей Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Форд выразил сожаление, что с ним и его коллегами в этот день нет исполнительницы роли принцессы Леи - Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. "Сегодня, когда я призадумался, то очень пожалел, что с нами нет еще одного участника нашего трио. Я ощущаю ее присутствие, мы очень по ней скучаем", - заявил актер.

Сага Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года, ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд, сейчас их более 2,6 тыс.