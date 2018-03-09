Фестиваль "Шевченковский март" открылся в Оренбурге в 42-й раз

ОРЕНБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. "Шевченковский март" открылся в Оренбурге в честь 204-й годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Этот фестиваль проходит в регионе ежегодно с 1976 года.

"День рождения Тараса Шевченко 9 марта отмечают в разных странах. Это наше отношение к этому душевному празднику, давайте жить дружно и чтить культуру", - сказал председатель Оренбургской региональной общественной организации "Украинское общество имени Т. Г. Шевченко" Николай Науменко на открытии фестиваля в Музее истории Оренбурга.

Художник Александр Сушков подарил на открытии организаторам репродукцию картины "Жатва".

Более 10 лет Тарас Шевченко провел в ссылке в городах Орске и Оренбурге. В музее-гауптвахте, где поэт находился под арестом весной 1850 года, будут читать его стихи и исполнять песни в память о знаменитом пленнике. В одном зале находится небольшая арестантская с подлинными кирпичными стенами, в другом - репродукции и копии художественных работ Шевченко, книги, написанные им в период заточения, - "Княжна", "А. О. Козачковскому", "Чернец", "Сон", "Варнак".

В рамках фестиваля 10 марта пройдут мероприятия в городе Орске: в старейшей в Орске библиотеке им. Т. Г. Шевченко, а также в музее Шевченко в Орской крепости и возложение цветов к памятнику поэту. В течение всего марта в Оренбурге и в районах области будут проводиться торжественные мероприятия, собрания и вечера памяти, концерты и смотры самодеятельных творческих коллективов, изучение произведений Тараса Шевченко, в первую очередь тех, которые он написал в Оренбуржье. Концерты и чтения пройдут и в украинских селах региона: Украинка, Буланово, селах Акбулакского и Бузулукского районов.

В Оренбурге в украинском музее в культурном комплексе "Национальная деревня" планируется проведение музыкально- поэтической гостиной о жизни и творчестве Кобзаря. Праздничные мероприятия завершатся гала-концертом украинских творческих коллективов в Оренбургской областной филармонии 25 марта.