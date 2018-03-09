Ставрополье примет литературный форум "Золотой витязь" в октябре 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Ставропольский край в октябре примет девятый Международный славянский литературный форум. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Славянского форума искусств "Золотой витязь" Николай Бурляев.

"Форум мы заканчиваем с ощущением очередной победы, очень красивый вечер представлен зрителям на закрытии форума, но самое главное - мы не прощаемся со Ставропольским краем. С губернатором края мы приняли решение о проведении в октябре [2018 года] в Пятигорске девятого Славянского литературного форума, который будет иметь отголоски и в Ставрополе", - сказал Бурляев.

На церемонии закрытия перед зрителями выступили актер Василий Мищенко, государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье", начинающая сербская актриса Станислава Николич, актрисы Ольга Кабо и певица Нина Шацкая и другие. Заслуженный коллектив республики Беларусь "Чистый голос" спел "Беловежскую пущу", белорусскую "Лявониху", а капелла артисты исполнили песню "Конь". "На форуме у нас была возможность вкусить дух славянского единения, который царит здесь, мы надеемся, что у нас будет такая возможность и в будущем", - отметил один из членов коллектива Аким Тышко перед выступлением.

Славянский форум искусств проходил в Ставропольском крае с 5 по 9 марта. В 27 городах и населенных пунктах края прошло более 40 мероприятий - кинопоказов, творческих встреч, музыкальных и театральных выступлений, которые посетили несколько тысяч человек. Аншлагом зрители встретили хор Московской государственной консерватории в Минеральных Водах, ансамбль песни и пояски Черноморского флота, в Грачевском районе зал был переполнен на встрече с коллективом Иркутского театра народной драмы.

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей различных видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный и музыкальный, а также форум живописи, экологический форум, форум русских боевых искусств.