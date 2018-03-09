Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставрополье примет литературный форум "Золотой витязь" в октябре 2018 года

Культура
9 марта, 19:44 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, марта. /ТАСС

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей различных видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Ставропольский край в октябре примет девятый Международный славянский литературный форум. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Славянского форума искусств "Золотой витязь" Николай Бурляев.

"Форум мы заканчиваем с ощущением очередной победы, очень красивый вечер представлен зрителям на закрытии форума, но самое главное - мы не прощаемся со Ставропольским краем. С губернатором края мы приняли решение о проведении в октябре [2018 года] в Пятигорске девятого Славянского литературного форума, который будет иметь отголоски и в Ставрополе", - сказал Бурляев.

На церемонии закрытия перед зрителями выступили актер Василий Мищенко, государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье", начинающая сербская актриса Станислава Николич, актрисы Ольга Кабо и певица Нина Шацкая и другие. Заслуженный коллектив республики Беларусь "Чистый голос" спел "Беловежскую пущу", белорусскую "Лявониху", а капелла артисты исполнили песню "Конь". "На форуме у нас была возможность вкусить дух славянского единения, который царит здесь, мы надеемся, что у нас будет такая возможность и в будущем", - отметил один из членов коллектива Аким Тышко перед выступлением.

Славянский форум искусств проходил в Ставропольском крае с 5 по 9 марта. В 27 городах и населенных пунктах края прошло более 40 мероприятий - кинопоказов, творческих встреч, музыкальных и театральных выступлений, которые посетили несколько тысяч человек. Аншлагом зрители встретили хор Московской государственной консерватории в Минеральных Водах, ансамбль песни и пояски Черноморского флота, в Грачевском районе зал был переполнен на встрече с коллективом Иркутского театра народной драмы.

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей различных видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный и музыкальный, а также форум живописи, экологический форум, форум русских боевых искусств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама