Премия BraVo назовет лучших классических и популярных музыкантов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лауреаты I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo будут объявлены в торжественной обстановке с участием мировых звезд в субботу и воскресенье в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе BraVo.

"Во избежание смешения стилей, в 2018 году пройдут две церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Два дня, два грандиозных гала-концерта с участием самых ярких мировых звезд", - отметили организаторы.

В субботу со сцены Государственного Кремлевского дворца прозвучат имена лучших в популярной музыке. Там же выступят иностранные гости: многократный обладатель Grammy певец Seal, шведская группа Europe и Duran Duran из Великобритании, французская певица Zaz, итальянский певец Эрос Рамазотти. Почетным гостем станет киноактер Энди Гарсиа, известный по работе в гангстерской драме "Крестный отец 3". Британский рок-музыкант Род Стюарт, как ожидается, будет награжден премией "За вклад в мировую музыкальную культуру".

Объявление же лучших в классических номинациях состоится 11 марта на Исторической сцене Большого театра. "Торжественное мероприятие пройдет при участии мировых звезд классической сцены: Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Хиблы Герзмава. Почетный гость - Теодор Курентзис", - сказали в оргкомитете.

Номинации

Премия будет присуждаться в 12 категориях популярной музыки и в 12 номинациях классической музыки. Ориентиром для оценки организаторы выбрали показатели, которые подтверждают "признание музыкантов и исполнителей из разных стран": подсчет зрителей на концертах, количество проданных альбомов, мониторинг ротаций теле- и радиоэфиров.

Кроме обладателя почетной статуэтки за вклад в мировую музыкальную культуру среди исполнителей и создателей популярной музыки выберут певца и певицу года, "Дуэт года", "Поэта-песенника года", "Песню года", "Альбом года", "Композитора года", "Песню к кинофильму", "Открытие года", "Музыкальное видео года", а также "Группу года".

Звезды классической сцены могут претендовать на награды "Лучший классический мужской/женский вокал", "Оркестр года", "Классический альбом года", "Лучшая классическая композиция в современном исполнении", "Опера года", "Балет года", "Концертная/театральная площадка года", "Дирижер года", "Открытие года", а также специальную награду "За поддержку классического искусства" и "Мировая звезда" - артисту, олицетворяющему отечественное искусство за рубежом.

Премия BraVo

Презентация премии BraVo состоялась в марте 2017 года в Большом театре России. В торжественной обстановке обладателями первых почетных статуэток были объявлены народные артисты СССР балетмейстер Юрий Григорович и скрипач и дирижер Владимир Спиваков, а также народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Странами-партнерами премии стали ОАЭ, Япония, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Республика Корея и государства СНГ.