Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова

Михаил Ефремов (Макс) и Дмитрий Смолев (Джой) в сцене из спектакля "Не становись чужим" © Стоян Васев/ТАСС

САМАРА, 10 марта. /ТАСС/. Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов считает безобразным поведение актера Михаила Ефремова во время спектакля театра "Современник" в городе и ожидает, что руководство театра извинится перед публикой. Соответствующее сообщение министр разместил в субботу на своей странице в Facebook.

"Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением", - написал Филиппов.

При этом министр добавил, что следующий показанный в Самаре спектакль "Современника" - "Пять вечеров" - показал, что театр уважения заслуживает.

Ранее зрители пожаловались в интернете на "неподобающее поведение" Михаил Ефремова 7 марта во время спектакля "Не становись чужим", где он исполнил главную роль. По словам зрителей, Ефремов демонстрировал неуважение к залу - он делал замечания публике и употреблял нецензурную лексику по отношению к присутствующим. Кроме того, некоторые посетители театра утверждали, что артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом в Самаре. Сам Михаил Ефремов заявил ТАСС в пятницу, что считает критику зрителей спектакля несправедливой, по его мнению, зрители не поняли задумку, поскольку постановка очень сложная.