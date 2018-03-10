Евгений Миронов представил в Южно-Сахалинске фестиваль-школу "Территория. Сахалин"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Народный артист России Евгений Миронов в рамках первого российского фестиваля телевизионного кино "Утро Родины", который проходит в Южно-Сахалинске, представил в субботу фестиваль-школу "Территория. Сахалин", который пройдет на острове 3 - 10 декабря 2018 года.

"Мы собрались для того, чтобы сообщить о программе по развитию искусства на Дальнем Востоке. Эта программа долгоиграющая, поддержана президентом и включает ряд позиций... Начать хотели бы в этом году, и первым мероприятием, которое пройдет с 3 по 10 декабря 2018 года, станет фестиваль "Территория. Сахалин". Это будет фестиваль-школа современного искусства", - сказал Миронов, добавив, что данную идею поддержали глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

По его словам, проект "Территория. Сахалин" предложит жителям области афишу современных произведений исполнительских искусств, которые покажут, как лучшие традиции российского искусства соединяются с новыми творческими методами и художественными идеями. Так, современный российский режиссерский театр представит спектакль "Гроза" Государственного Театра Наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли с участием Юлии Пересильд. В программе также спектакль-концерт "Ван Гог. Письма брату", который соединяет музыку и слово, а оригинальные моноспектакли "Чехов" народного артиста России Авангарда Леонтьева и "Бродский" Дмитрия Сердюка покажут не только в Южно-Сахалинске, но и в Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске.

"Европейский театр будет представлен спектаклем "В гостях. Европа" знаменитой немецкой команды Rimini Protokoll. Это спектакль-квест, который играют в обычных квартирах и в котором создатели спектакля предлагают зрителям стать участниками и актерами одновременно. Такие важнейшие жанры, как театр для детей и современный танец, представлены не столичными, а региональными театрами, получившими всероссийское признание на фестивалях "Золотая маска". Спектакль для семейного просмотра "Алиса" Красноярского театра юного зрителя и танцевальный спектакль "Имаго-ловушка" прославленной екатеринбургской труппы "Провинциальных танцев" [хореограф Татьяна Баганова]", - рассказал Миронов.

По его словам, в настоящее время организаторы вместе с Московским музеем современного искусства обсуждают возможность проведения выставки в рамках фестиваля, скорее всего она будет посвящена пути Чехова на Сахалин. Особое значение для "Территории" имеет качество образования - студенты мастерской Школы-студии МХТ имени Чехова под руководством Дмитрия Брусникина покажут свою работу "Маяковский". "Это одна из самых плодотворных и успешных мастерских в России", - рассказал артист.

В настоящее время работа над программой продолжается, добавил он. "Мне кажется принципиальным, чтобы представители театров дальневосточных городов из других регионов присутствовали на фестивале, чтобы потом обогащенными вернуться в свои театры", - сказал артист.