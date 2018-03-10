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Российские артисты завоевали награды всех достоинств Международного циркового фестиваля

Культура
10 марта, 19:02 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 10, марта. /ТАСС

В фестивале циркового искусства, который открылся 7 марта, приняли участие более 130 артистов из России, Китая, США, Италии, Франции, Португалии

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ИЖЕВСК, 10 марта. /ТАСС/. Российские артисты завоевали награды всех достоинств на XI Международном фестивале циркового искусства, который проходит в Ижевске. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы "Росгосцирка" Александр Рыбкин.

"Очень радостно, что на фестивале золотые, серебряные и бронзовые награды завоевали артисты российской государственной компании", - сказал он.

По данным пресс-службы "Росгосцирка", заслуженный артист России Анатолий Сокол с иллюзионным аттракционом "Сокол" завоевал золотую награду, Мурад Хыдыров с дрессурой шимпанзе "Ресторан" получил серебро, а эквилибристы на першах под руководством Таалайбека Саралаева стали бронзовыми призерами.

Также золотые фирменные статуэтки ижевского фестиваля в виде медведя на шаре достались акробатической труппе "Жонглеры со шляпами" из Китая и акробатам на качелях с турником из КНДР.

В фестивале циркового искусства, который открылся 7 марта, приняли участие более 130 артистов из России, Китая, США, Италии, Франции, Португалии.

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