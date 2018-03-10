В Петербурге умер лидер рок-группы "Внезапный сыч"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Музыкант и лидер рок-группы "Внезапный сыч", образованной в 1988 году в Ленинграде, Кирилл Спечинский скончался в больнице в Петербурге на 53-м году жизни, сообщил ТАСС друг музыканта Петр Лебеденко.

"Спечинский скончался в больнице, куда он был госпитализирован до этого", - сказал Лебеденко.

"Незадолго до его смерти мы успели записать альбом, буквально несколько дней назад фотографировались на обложку", - отметил собеседник агентства.

Группа "Внезапный сыч" была основана в 1988 году в Ленинграде, первый альбом вышел 1990 году. За время своего существования коллектив выпустил шесть альбомов.