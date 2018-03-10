Сергей Лазарев, Loboda и "Ленинград" стали лучшими исполнителями по версии премии BraVo

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Род Стюарт, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, группировка "Ленинград" и Константин Меладзе стали лауреатами I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Поздравить обладателей новой награды в Государственном Кремлевском дворце в Москве собрались также звезды мировой эстрады: Seal, Эрос Рамазотти, Zaz, группы Europe и Duran Duran.

"Премия Bravo в области популярной музыки имеет паневразийский масштаб: 15 стран-партнеров. Благодаря этой премии зрители нашей страны могут познакомиться с популярной музыкой этих стран, а зрители стран-партнеров могут для себя открыть наших артистов", - отметила ведущая церемонии Елена Север. Ее соведущий Филипп Киркоров подчеркнул, что в этот вечер "континенты планеты объединились в единый мир музыки".

Ориентиром для оценки творческих достижений стал подсчет зрителей на концертах, количество проданных альбомов, мониторинг ротаций теле- и радиоэфиров.

Так, по версии BraVo, "Певцом года" стал Сергей Лазарев, а лучшей исполнительницей - Loboda (Светлана Лобода). Певица заявила, что уходит в "небольшой отпуск". "Чтобы записать новый альбом, сделать новое грандиозное шок и чтобы приготовиться к самому важному событию для каждой женщины - к рождению малыша, - пояснила она. - Уже в июне снова в строю, снова на концертах".

"Группой года" назвали "Ленинград", а "Дуэтом года" - работу Максима Фадеева и Григория Лепса над композицией "Орлы или вороны". По количеству просмотров на видеохостингах "Открытием года" стала песня "Розовое вино" исполнителей Feduk и Элджей.

Статуэтку за "Песню года" - композицию "По волнам" - исполнитель Burito принял из рук солиста легендарной шведской команды Europe Джоуи Темпеста. Диск "H2Lo" певицы Loboda отмечен как "Альбом года", "Между нами любовь" группы Serebro - как "Музыкальное видео года", а саундтрек "Ванюша" групп "Моя Мишель" и Uma2rmaН к сказке "Последний богатырь" - как "Песня к кинофильму".

"Композитором года" стал Константин Меладзе, а "Поэтом года" - Михаил Гуцериев, который получил статуэтку из рук американского актера и продюсера Энди Гарсиа. "Шоу года" стала концертная программа Ани Лорак "Diva".

Специальные призы

Оргкомитетом премии были утверждены также специальные номинации. Обладательница спецприза "Взгляд в будущее" юная певица из Казахстана Данэлия Тулешова спела в Москве дуэтом со звездой французской эстрады Zaz (Изабель Жеффруа) ее самую известную композицию - Je veux. Почетную статуэтку "За вклад в мировую музыкальную культуру" вручили британскому рок-музыканту Роду Стюарту, аналогичный приз - за вклад в отечественную культуру - народному артисту России Юрию Антонову.

Также наградами были отмечены представители других стран-партнеров: южнокорейский исполнитель Babylon, японская группа Nogizaka46, звезда из Китая София Хуанг, певцы Сандхи Сондоро из Индонезии и Хуссейн Аль Джасми из ОАЭ.

На сцене Кремлевского дворца в этот вечер также выступили специальные гости - итальянский певец Эрос Рамазотти, легендарная поп-рок-группа Duran Duran и многократный обладатель премии Grammy Seal из Великобритании. Последний признался, что часто бывает в российской столице и "впечатлен сегодняшним вечером в Кремле". "Я люблю Москву, был здесь много раз, в этом городе живут мои близкие друзья", - поделился Seal с журналистами. Московская публика ответила ему взаимностью и вызвала на бис с хитом Kiss From A Rose.

Продолжение следует

Церемония вручения наград продолжится в воскресенье на Исторической сцене Большого театра, где будут объявлены победители в 12 классических номинациях: "Лучший классический мужской/женский вокал", "Оркестр года", "Классический альбом года", "Лучшая классическая композиция в современном исполнении", "Опера года", "Балет года", "Концертная/театральная площадка года", "Дирижер года", "Открытие года", "За поддержку классического искусства" и "Мировая звезда" - артисту, олицетворяющему отечественное искусство за рубежом. Мероприятие пройдет при участии мировых звезд классической сцены: Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Хиблы Герзмава. Почетный гость - Теодор Курентзис.