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В Мексике открылась книжная ярмарка, почетным гостем которой стала Россия

Культура
11 марта, 3:38 UTC+3 МЕРИДА корр. ТАСС, Иван Валюк

РФ на выставке представляют делегации РГГУ, Центра имени Ю. В. Кнорозова и Южного федерального университета, а также ансамбль "Гренада"

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© Иван Валюк/ТАСС

МЕРИДА, /Мексика/, 11 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Международная книжная ярмарка FILEY-2018 в субботу открылась в городе Мерида, столице мексиканского штата Юкатан. В этот раз почетными гостями культурного форума, одного из крупнейших на юго-востоке латиноамериканской страны, стали Россия и мексиканский штат Гуанахуато.

В ярмарке, местом проведения которой был выбран конгресс-центр Siglo XXI, принимают участие национальные и международные издательства, высшие учебные заведения, писатели, поэты и музыканты. По словам главы оргкомитета форума Родольфо Кобоса Аргуэльеса, всего будет организовано несколько сотен конференций, концертов, мастер-классов, презентаций книг и журналов.

"Россия представлена в основном Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ), [Мезоамериканским] Центром [имени Ю. В.] Кнорозова (ученого, расшифровавшего письменность древних майя), сотрудниками Южного федерального университета, которые продвигают очень много программ в Латинской Америке, и большим ансамблем "Гренада", который представит фольклорные танцы и песни России, - рассказала ТАСС руководитель делегации, доктор наук Галина Ершова. - Вместе с нами здесь участвует Гватемальский университет дистанционного образования, для которого работает наш Центр, пишет курсы по истории Мезоамерики".

Российские павильоны разместили у входа в главный выставочный зал. В течение недели в них будут идти фотовыставки, в том числе о Крыме и подготовке к чемпионату мира по футболу, лекции и др. мероприятия. "Мы также пригласили специалистов по росписи матрешек, они будут проводить мастер-класс, надеемся, что будет здорово", - сказала Ершова. Стоит отметить, что русские деревянные игрушки привлекли особое внимание гостей ярмарки, мексиканцы с большим интересом знакомились с экспозицией еще до того, как работа над ней была завершена.

Одним из самых запоминающихся событий форума обещает стать открытие памятника Юрию Кнорозову у конгресс-центра, рядом с Большим музеем мира майя. Торжественная церемония состоится 11 марта.

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