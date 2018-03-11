В Петербурге открыли мемориальную доску Мариусу Петипа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мемориальная доска балетмейстеру Мариусу Петипа (1818-1910) открыта в Петербурге в день 200-летия со дня рождения крупнейшего балетного новатора своего времени. Памятный знак с его бронзовым барельефом установлен на улице Зодчего Росси на фасаде Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, передает корреспондент ТАСС.

Золотая надпись на мраморной плите гласит: "В этом здании с 1847 по 1905 год служил во славу русского балета Мариус Иванович Петипа".

"Сегодня, открывая эту доску, мы отдаем дань великому человеку, великому балетмейстеру, который прославил наш русский балет на весь мир. Мариус Петипа был по происхождению француз, но он всей душой любил нашу страну", - сказал на церемонии открытия доски губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Он напомнил слова из воспоминаний Петипа, который отмечал: "Если говорить о моей карьере в России, то это были счастливейшие времена моей жизни. Да хранит бог мою вторую родину, которую я люблю всем сердцем".

Как сообщил губернатор, в рамках очередного Санкт-Петербургского международного культурного форума неподалеку от Мариинского театра будет открыт сквер Мариуса Петипа, и весь культурный форум пройдет под эгидой его юбилея.

Инициатором открытия мемориальной доски выступила Академия русского балета имени Вагановой. Ректор этой старейшей отечественной школы танца народный артист России Николай Цискаридзе поблагодарил губернатора за поддержку его инициативы, которая увенчалась тем, что указом президента России Владимира Путина нынешний год на государственном уровне объявлен Годом Петипа. Ректор выразил благодарность поклонникам русского балета из Италии, Сингапура, Швейцарии, Японии, которые пожертвовали средства на создание мемориальной доски.

Взаимообогащение культур

В церемонии открытия памятного знака принял участие генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. Отметив огромный вклад Петипа в развитие русского балета, он добавил, что процесс взаимообогащения двух культур продолжился затем деятельностью балета Сергея Дягилева во времена Русских сезонов в Париже. И в наши дни, по словам дипломата, франко-русский культурный обмен, в том числе в сфере балета и подготовки балетных кадров, продолжается и приносит свои плоды.

Петербуржцев поздравила со знаменательным событием депутат Госдумы Наталия Пилюс. Она сообщила, что во всех школах страны в рамках программы Года Петипа будут проведены специальные уроки, посвященные балету. Пилюс выразила уверенность, что "в глубинках также найдутся те дети, которые смогут радовать своим творчеством".

В Академии русского балета имени Вагановой в дни юбилея - 10-12 марта - проходит Международная научно-практическая конференция Hommage Petipa ("Посвящение Петипа"), в рамках которой представят научные доклады теоретиков и практиков хореографического искусства. Здесь же пройдет премьерный показ французского документального фильма "Мариус Петипа, мэтр русского балета" (Мarius Petipa la matre franais du ballet Russe) режиссера Дениса Снегирева. В рамках празднования Года Петипа воспитанники академии 19-20 июня выступят с праздничной программой в Москве - на сценах Большого театра и Кремлевского дворца.