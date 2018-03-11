Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo

Культура
11 марта, 20:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Награду передали родителям оперного певца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Статуэтку "Классический альбом года" за последнюю запись баритона, оперу Верди "Риголетто", передали в воскресенье на Исторической сцене Большого театра России его родителям Александру Степановичу и Людмиле Петровне.

Смотрите также

Биография Дмитрия Хворостовского

"Дмитрий был нашим любимым оперным певцом, любящим мужем и сыном. Он живет в наших сердцах. Дмитрий заслуживает всех наград в мире. Я знаю, что в этом зале сегодня находятся родители Дмитрия, и сегодня я здесь, чтобы вручить вам эту награду", - объявил активный член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар.

Зал приветствовал награду овацией.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Дмитрий Хворостовский
Персоны
Хворостовский, Дмитрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
7
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама