Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Статуэтку "Классический альбом года" за последнюю запись баритона, оперу Верди "Риголетто", передали в воскресенье на Исторической сцене Большого театра России его родителям Александру Степановичу и Людмиле Петровне.

"Дмитрий был нашим любимым оперным певцом, любящим мужем и сыном. Он живет в наших сердцах. Дмитрий заслуживает всех наград в мире. Я знаю, что в этом зале сегодня находятся родители Дмитрия, и сегодня я здесь, чтобы вручить вам эту награду", - объявил активный член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар.

Зал приветствовал награду овацией.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.