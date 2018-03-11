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Хосе Каррерас вручил премию BraVo виолончелистке Дали Гуцериевой

Культура
11 марта, 22:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Виолончелистка вместе с Латвийским фестивальным камерным оркестром исполнила на сцене Большого театра Первый концерт ля минор Сен-Санса

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МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Испанский оперный певец Хосе Каррерас принял участие в церемонии вручения I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая проходит в воскресенье в столице на Исторической сцене Большого театра. Тенор передал специальный приз оргкомитета награды "Взгляд в будущее" 18-летней российской виолончелистке Дали Гуцериевой.

"Много лет назад я был молод так же, как ты сейчас, - обратился Каррерас к Гуцериевой. - Я стоял на сцене и чувствовал, как бьется мое сердце. Сейчас я понимаю, что это были самые счастливые дни моей жизни, потому что впереди было все время для того, чтобы воплотить мои мечты. Я желаю тебе прекрасного будущего. Старайся, работай усердно и достигнешь невероятных высот".

На сцене Большого театра виолончелистка вместе с Латвийским фестивальным камерным оркестром исполнила Первый концерт ля минор Сен-Санса.

"Это один самых значимых и старейших оперных театров мира. Я имел удовольствие быть на этой сцене множество раз и счастлив быть здесь сегодня, - поделился Каррерас с журналистами. - Я всегда приветствую все, что поддерживает музыку, в особенности классическую".

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