Нетребко, Курентзис, Абдразаков и Герзмава стали лауреатами классической премии BraVo

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Анна Нетребко, Теодор Курентзис, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава стали лауреатами I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства. Вручение наград состоялось в воскресенье в торжественной обстановке в столице на исторической сцене Большого театра.

"Хотел бы пожелать премии успеха, процветания. Критерий профессиональной зрительской оценки, который выбрало закрытое экспертное жюри BraVo, подводя итоги не просто по вкусу, но по объемам продаж дисков, пластинок, вниманию зрительской аудитории, даже по количеству просмотров в интернете, мне кажется самым объективным, - заметил во вступительном слове министр культуры РФ Владимир Мединский. - У премии, безусловно, большое будущее".

Мировая звезда

По словам ведущих церемонии Елены Север и Игоря Петренко, жюри не сомневалось, кто должен получить награду "Мировая звезда". Статуэтку вручили сопрано Анне Нетребко. "Для меня огромная честь получить эту награду, тем более в нашем любимом Большом театре", - поблагодарила оперная дива.

Классические лауреаты

Солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова, который не смог лично присутствовать на церемонии, признали обладателем "Лучшего классического мужского вокала". В аналогичной женской категории лучшей признана Хибла Герзмава. "Я счастлива быть здесь - на главной сцене нашей страны. Потрясающая премия, я очень рада быть номинированной", - отметила певица в беседе с журналистами.

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балеты Теодор Курентзис вышел на сцену за двумя наградами подряд - "Оркестр года" для его коллектива MusicAeterna и "Дирижер года". "Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить. Это прекрасное мероприятие имеет новый формат для меня - я из провинции, - пошутил Курентзис, принимая приз от британского рок-музыканта Рода Стюарта. - При этом мы стараемся хорошо делать свое дело".

Приз за "Классический альбом года" посмертно присудили Дмитрию Хворостовскому за его последнюю работу - запись оперы Верди "Риголетто".

Победителя в категории "Концертная/театральная площадка года" объявил министр культуры. Награда досталась комплексу Мариинского театра. Мединский отметил, что на сегодняшний день театр - это не только сцены в Санкт-Петербурге, но и "Мариинка во Владикавказе и, конечно, одна из самых современных концертных площадок в мире - Мариинка во Владивостоке". "Я с огромным удовольствием вручаю сегодня премию директору Приморского филиала Мариинского театра Анне Касаткиной", - подчеркнул глава Минкультуры.

"Оперой года" признали "Снегурочку" и "Кармен" режиссера Дмитрия Чернякова. Награду за "Лучшую классическую композицию в современном исполнении" передадут Даниилу Трифонову за диск Chopin Evocations на ближайшем московском концерте пианиста, объявили ведущие церемонии. Статуэтку "Балет года" за программу Amore прима Большого театра Светлана Захарова приняла из рук Венсана Касселя. "Это первая премия моего проекта Amore и вдвойне приятно получить ее в родном театре", - отметила балерина.

Нетребко символично доверили вручить награду "Открытие года" телеконкурсу "Синяя птица", ищущему молодые таланты. А специальный приз оргкомитета премии "Взгляд в будущее" 18-летней российской виолончелистке Дали Гуцериевой вручил испанский тенор Хосе Каррерас. "За поддержку классического искусства" отметили ПАО "Северсталь".

Популярная музыка

Накануне в Государственном Кремлевском дворце вручили награды BraVo в области популярной музыки. Лауреатами стали Сергей Лазарев, Светлана Лобода, группировка "Ленинград", Константин Меладзе и другие. Британского музыканта Род Стюарт отметили наградой "За вклад в мировую музыкальную культуру". Статуэтки BraVo также вручили представителям стран-партнеров премии.