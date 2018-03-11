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Юлия Самойлова представила песню, с которой выступит на "Евровидении-2018"

Культура
11 марта, 22:44 дата обновления: 11 марта, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская певица Юлия Самойлова исполнит песню I Won’t Break! на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году в столице Португалии. Премьера состоялась на Первом канале во время эфира программы "Воскресное "Время".

"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, - привели в пресс-службе Первого канала слова певицы. - Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем".

Над новой песней для Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и в 2017 году: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне.

Столица Португалии получила право на проведение "Евровидения-2018" после победы Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года.

Россия в 2017 году не принимала участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за ее выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса и снова выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.

Конкурс песни "Евровидение-2018" впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
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