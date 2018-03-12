Комедия "Я худею" стала лидером кинопроката России по итогам праздничных и выходных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская комедия "Я худею" заняла первое место по кассовым сборам в России и СНГ за прошедшие праздничные и выходные дни, собрав 331,1 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobussiness.com за 8-11 марта.

Картина режиссера Алексея Нужного вышла в российский прокат 8 марта.

Второе место занял американский приключенческий фильм "Излом времени", собравший 251,2 млн рублей. Третьим по популярности у зрителей стал кинокомикс "Черная пантера", собравший за четыре дня 179,3 млн рублей.