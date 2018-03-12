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Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве с 14 по 25 марта

Культура
12 марта, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Зрители смогут не только посмотреть фильмы, но и принять участие в обсуждении их с создателями кино

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фестиваль ирландского кино пройдет в московском кинотеатре "Октябрь" с 14 по 25 марта. Как сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник, тема 11-того фестиваля - "Изгои и скитальцы".

"Режиссеры и актеры сами представят свои работы российскому зрителю. После некоторых сеансов будет возможно принять участие в беседах с создателями кино", - говорится в сообщении.

Фильмом открытия фестиваля станет картина режиссера Эшлин Уолш "Моди", рассказывающая историю двух замкнутых людей, главные роли исполнили Салли Хокинс и Итан Хоук. Зрителям также представят номинированный на "Золотой глобус" и "Оскар" мультфильм "Добытчица" о жизни афганской девочки, продюсером картины выступила Анджелина Джоли.

Полный список кинолент, которые будут представлены на фестивале, размещен на сайте мероприятия.

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