Исторический музей представит выставку к 200-летию со дня рождения царя Александра II

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Государственный исторический музей к 200-летию со дня рождения Александра II представит первую масштабную монографическую экспозицию, посвященную деятельности императора, которая должна вернуть в российское общество память об этом выдающемся государственном деятеле. Экспозиция будет открыта с 4 апреля по 15 октября, рассказали в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Это первая крупная монографическая выставка, посвященная Александру II, не только в Историческом музее, но и в нашей стране", - сказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Он напомнил, что именно император Александр в 1872 году принял решение о создании Исторического музея. По словам Левыкина, выставка о царе-освободителе открывает череду проектов, связанных с предстоящим в 2022 году празднованием 150-летия ГИМ.

"Мы хотели показать не только деяния Александра II, но проследить этапы становления его личности, показать ее на фоне тех глобальных государственных задач, которые приходилось решать императору на протяжении всей жизни", - отметил директор ГИМ.

"Свои преобразования он проводил в условиях критики и с правой, консервативной стороны, и в то же время не просто в условиях критики русских либералов, но при активном противодействии зарождавшегося революционного движения. Итог этого - трагическая гибель, которая стала, возможно, решающим моментом для дальнейшего исторического развития страны", - рассказал Левыкин.

Личность в истории

Основу выставки составила коллекция ГИМ. Музей-заповедник Царское село передал два детских мундира царя. Государственный Эрмитаж представил два мундира, которые были на Александре II в время покушений террористов Каракозова в 1866 году и Соловьева 1879 году.

Кроме того, можно будет увидеть исторический документ - конституцию Лорис-Меликова, на подписание которой император ехал в последний день своей жизни, 1 марта 1881 года, а также крест, сделанный из разбитого взрывом стекла кареты царя.

По словам научного руководителя Государственного архива России Сергея Мироненко, при подготовке выставки историки сделали немало открытий. "Историческому музею были переданы несколько тысяч писем Александра II его будущей морганатической жене, княжне Долгоруковой. Читая их, я понял многое о личности императора, почему именно он стал реформатором", - отметил Мироненко.

"Фигура Александра до сих пор остается не до конца оцененной в российском обществе. А между тем он входил в ряд действительно великих правителей рода Романовых, таких как Петр I и Екатерина II", - пояснил историк, специалист Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

"До революции император был чрезвычайно популярен, ведь больше всего памятников было поставлено именно Александру II. Помимо знаменитого опекушинского памятника в Кремле, в деревнях и селах России было установлено несколько сотен монументов. Это отражает истинное отношение народа к императору-освободителю. Сейчас не осталось ни одного памятника: только в Хельсинки и в Софии", - добавил он.

Общественный резонанс

Готовящаяся экспозиция также привлекла внимание общественности за границей. Об этом рассказал потомок рода Романовых - правнук великой княгини Ольги Александровны Павел Куликовский и правнук императора Александра II Георгий Юрьевский, который вышел на видеосвязь из Цюриха.

"Моя прабабка - Великая княгиня Ольга Александровна - всегда отмечала, что в тех странах, в которых она жила после эмиграции из России, наблюдалась своего рода историческая деградация. Она часто жаловалась на то, как люди и СМИ любили рассказывать ужасные вещи про Романовых: например, выделяли жестокость Петра I, обсуждали любовников Екатерины II, конечно, вспоминали историю с Распутиным. В последнее время список дополнился вымыслами про Матильду. Эта выставка об императоре Александре II особенно важна, потому что через письма и документы, принадлежавшие ему, можно будет рассказать правду о русской истории", - сказал Павел Куликовский.

Император Александр II (1818-1881) вошел в русскую историю как выдающийся реформатор, инициировавший целую серию кардинальных преобразований во всех сферах общественной жизни страны, главным из которых стала отмена крепостного права в 1861 году. Помимо внутренних реформ, правление Александра II было ознаменовано достижениями во внешней политике, победоносными войнами и крупными территориальными приобретениями.