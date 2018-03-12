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Умер Олег Табаков

Культура
12 марта, 16:30 UTC+3

Народный артист СССР скончался в 82 года после продолжительной болезни

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ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был.

Прощание с актером состоится в этом театре. "Дата станет известна в ближайшее время", - сообщила пресс-атташе Мария Малкина.

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Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Голосом Табакова говорит кот Матроскин - персонаж из популярных мультиков об обитателях Простоквашина.

На вопрос о том, что он считает основным достижением в жизни, Табаков отвечал, что самым главным для него было "воспитать учеников". Счастлив он был и от того, что на свет появились четверо его детей, последний ребенок родился, когда Олегу Павловичу был 71 год.

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