"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"

12 марта умер народный артист СССР Олег Табаков. Актер театра и кино, режиссер, педагог скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования и воспоминания об актере — в материале ТАСС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера.

"Это блестящий артист был, блестящий руководитель"

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин назвал кончину Табакова большой потерей не только для МХТ, но и для всего российского театрального искусства. "У меня даже слов нет, - признался ТАСС Соломин. - Это блестящий артист был, блестящий руководитель. В театре таких театральных деятелей можно перечислить на одной руке. Конечно, это очень большая потеря не только для МХТ, но и для всего театрального искусства".

"Это великий актер"

Михаил Жванецкий признался, что для него новость о кончине Табакова стала ударом. "Это для меня удар. Я должен это пережить, - сказал ТАСС Михаил Жванецкий. - Это великий актер. Единственный великий актер. Какой ужас".

"Больше, чем учитель, больше, чем отец"

Режиссер Театра имени Пушкина Евгений Писарев считает, что со смертью народного артиста СССР ушла целая эпоха. "Как только я узнал, сразу же остановил репетицию", - сказал Писарев ТАСС, отметив, что "ушла целая эпоха".

Режиссер признался, что ему сейчас "трудно сориентироваться, чтобы сказать какие-то нужные, важные слова". "Но для меня Табаков - особый человек, он меня сделал. Все, что я умею, - это его заслуга. Он для меня больше, чем учитель, больше, чем отец. Даже уйдя из МХТ и возглавив Театр Пушкина, я постоянно чувствовал, что Табаков рядом, мы всегда были на связи", - поделился он. "Я потерял самого важного для себя человека", - заключил Писарев.

"Он был большой шутник"

Актриса, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что Табаков был замечательным артистом, который в каждой новой роли раскрывался с неожиданной стороны. "Один из величайших актеров нашего времени. От самых ранних работ вся его творческая жизнь - это сплошное преображение. Его следующие роли никогда не были похожи на предыдущие. Он всегда был новый и в новом возрасте раскрывался с совершенно неожиданной стороны: и драматической, и комедийной", - сказала Драпеко.

По ее словам, Табаков был "замечательным артистом и интересным человеком". "Он был большой шутник, любил веселиться, любил игру. Я участвовала с ним в нескольких передачах, один раз даже снималась с ним в кино (фильм "Хористка" режиссера Александра Муратова, 1978 год - прим. ТАСС) - это было яркое впечатление не только от работы, но и просто от общения", - добавила она.

"Человек неиссякаемой энергии"

Табаков навсегда останется в памяти людей и истории России. Об этом заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

"Человек неиссякаемой энергии - он успевал сниматься в кино и преподавать в театре, вести активную общественную жизнь и создавать большую дружную семью, - сказал Сеславинский. - Он навсегда останется в памяти людей и истории нашей страны".

По его словам, Табаков был выдающимся актером, всегда поддерживал литературно-художественные проекты. "Именно он называл первых лауреатов премии Андрея Вознесенского "Парабола" и открывал Год литературы "Кругом чтения", - сказал он. Глава Роспечати напомнил, что Олег Табаков "испытывал особую любовь к книге и чтению и она прекрасно дополнила его яркий актерский, а затем и режиссерский талант".

"Горчайшая утрата для российского искусства"

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала кончину Олега Табакова невосполнимой и горчайшей утратой для российского искусства. "Олег Павлович Табаков - величайший актер современности, непревзойденный исполнитель и выдающийся театральный руководитель, талантливый педагог, воспитавший целую плеяду отечественных артистов первой величины. Всенародно любимый, удивительно тонкий, умеющий быть совершенно разным и всегда обаятельный, Олег Павлович, сохранял высочайшую работоспособность почти до самых последних дней", - сказала журналистам Голодец.

Вице-премьер отметила, что Табаков умело сочетал искренность, легкость, глубину и мастерство. "Невосполнимая, горчайшая утрата для российского искусства и для всех нас", - сказала она.

"Трагедия всего театрального дела"

Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал кончину Олега Табакова трагедией для всего театрального дела. "Уход Олега из жизни - это трагедия для всей России, для всего нашего театрального дела... Я поражен его смертью. Мне казалось, что он еще долго будет жить, но вот так случилось. Это страшное горе для всех для нас", - сказал ТАСС ведущий актер Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

"Мы вместе с ним учились. Он, кажется, курсом был младше меня, учился у Василия Осиповича Топоркова, прекрасного артиста Художественного театра. Он вместе с Олегом Ефремовым создавал театр-студию "Современник", создал замечательную "Табакерку", привлек гигантский интерес к новому искусству Художественного театра будучи его худруком, воспитал блистательную плеяду замечательных артистов будучи прекрасным педагогом и режиссером", - сказал Басилашвили.

По его словам, Табаков "и сам был прежде всего прекрасным артистом, образы которого неповторимы. Никто и никогда забыть не сможет, глядя хотя бы на его кинокадры в разных фильмах, я уж не говорю о театре". "Я сейчас хотел бы обратиться со словами сочувствия к его близким, к его семье, его детям, жене, внукам - ко всем, кого он называет близкими людьми. - это страшное горе. Страшное горе, которое мы разделяем", - сказал Басилашвили.

"Мы потеряли великого актера"

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин заявил, что преклонялся перед Олегом Табаковым. "Спасибо Олегу Павловичу за то, что он сделал в искусстве, - сказал Калягин ТАСС. - Я говорил это ему лично и хочу повторить сейчас: я всегда восхищался им и преклонялся перед тем, что он создал детскую театральную школу. Можно руководить "Табакеркой" и МХТ имени Чехова, но то, что он сделал для детей, как он пробивал это дело - я не смогу забыть никогда. Надеюсь, что Бог ему воздаст".

"Ко всему, как кажется, можно быть готовым, но что-то по-настоящему понимать начинаешь лишь тогда, когда человек уходит, тогда ты начинаешь осознавать масштаб личности, - продолжил Калягин. - Мы потеряли великого актера. Счастливы те, кто общался с ним на сцене и в кино. Я тоже имел это счастье, мы были хорошо знакомы, товариществовали".

"Великий деятель театральной жизни"

Актер и кинорежиссер Владимир Меньшов назвал Олега Табакова великим деятелем театральной жизни. "Несмотря на то, что нас готовили к этой вести, он находился в больнице около четырех месяцев, боролся за жизнь, новость эта оглушает. Много встает вопросов, как мы будем теперь жить без Табакова. Он был великим артистом, он был великим общественным деятелем театральной жизни, имел авторитет огромный по многим вопросам", - сказал ТАСС Меньшов.

Он отметил, что Табаков с одной стороны был великим комиком, а с другой - некоторые его роли были настоящим гражданским подвигом. "Мы теперь каждый день будем чувствовать, что такое Табаков в нашей жизни, какое огромное место он занимал <…>Бесконечно большая потеря, и мы долго будем вспоминать Олега Павловича, долго будем говорить "эх, если бы на эту роль Олега Павловича, тогда бы пошло дело", - добавил Меньшов.

Коллега Табакова Сергей Юрский не смог найти слов, чтобы высказать свое горе. Он попросил прессу с уважением отнестись к памяти актера. "Сейчас мы в театре его помянем. Должна быть минута молчания", - сказал ТАСС Юрский.

"Последний великий артист Московского Художественного театра"

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Олега Табакова последним великим артистом Московского Художественного театра. "Уход Олега Павловича Табакова - это большая беда для всех нас, - сказал ТАСС Швыдкой. - Большая беда, потому что Олег Павлович был последним великим артистом Московского Художественного театра. По-настоящему великим. По своему значению, по тому, что он сделал для художественного театра, он сопоставим с самыми крупными фигурами в истории этого уникального театрального организма, который составляет мировую славу русского театра".

По словам Швыдкого, Табаков "был прирожденным учителем, был человеком, который передавал из рук в руки метод художественного театра - тот великий метод русского психологического искусства, которое сделало наш театр явлением уникальным". Швыдкой заметил, что Табаков иногда любил прикидываться "саратовским куркулем": человеком, который любил поесть, который любил радости жизни. "Он был великим, настоящим русским человеком в высшем и лучшем смысле этого слова: который проникал в глубины русской жизни, русской души, понимал, что такое русский человек, понимал русскую культуру, - сказал спецпредставитель президента. - Он был явлением уникальным и неповторимым".

Швыдкой выразил надежду на то, что с уходом Олега Табакова в истории Художественного театра образуется лишь многоточие, а не точка, потому что он перевернул очень важную страницу. "Дай Бог, чтобы у него были достойные продолжатели", - добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и близким актера Олега Табакова. "После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича", - написал Собянин в Twitter.

После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.

"Мы потеряли выдающегося артиста"

Коллектив московского театра "Современник", одним из создателей которого был Олег Табаков, воспринял его кончину как личную потерю. Об этом ТАСС сказали в понедельник в пресс-службе театра. "Только что стало известно, что не стало Олега Павловича Табакова, выдающегося артиста, одного из создателей "Современника". Мы воспринимаем эту потерю как личную. Это горе, огромное горе для всего театрального сообщества. Антон, Марина, Павел, Маша, Александра, коллеги из Московского Художественного театра и "Табакерки", мы рядом с вами в эти страшные часы", - сказали в пресс-службе театра, выразив соболезнования близким Табакова и его коллегам в МХТ.

"Утрата для футбольного мира"

Смерть Табакова является утратой не только для театрального, но и для футбольного мира. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Родионов.

"Я выражаю соболезнования от себя и от всей команды "Спартак" семье и близким Олега Павловича. Олег Табаков являлся нашим преданным болельщиком, часто посещал футбольные матчи, когда был здоров. Соболезную всему театральному и футбольному миру", - сказал Родионов.

"Невосполнимая утрата"

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев считает Табакова человеком, преданным своей профессии. Об этом Машковцев сказал в понедельник ТАСС. "Безусловно, это невосполнимая утрата для всех нас, - отметил директор студии. - Голосом Олега Павловича говорят герои любимых мультфильмов. В целом он озвучил около 30 мультфильмов. Киностудии "Союзмультфильм" посчастливилось работать с этим поистине выдающимся актером. Это был очень жизнерадостный и отзывчивый человек, преданный своей профессии. Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Олега Павловича".

"С уходом Табакова ушла целая планета"

Олег Табаков был великим артистом и умел любой материал превратить в произведение искусства, сказал председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. "Ушел великий артист, человек, для которого актерская профессия была неотъемлемой и большей частью его жизни, человек, обладающий невероятной способностью любой материал превратить в произведение искусства высочайшего класса", - привели слова Михалкова ТАСС в пресс-службе режиссера.

Как отметил Михалков, произведением искусства становилась любая роль Табакова, "будь то мальчишка из картины "Шумный день" или Илья Ильич Обломов в "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", или Вальтер Шелленберг в "17 мгновениях весны". "Табаков был одним из тех немногих людей, при виде которых ты сразу ощущаешь их удивительную неповторимую индивидуальность, - сказал режиссер. - Но самое главное, он умел не только владеть тем, что ему дал Бог, но и делиться, учить мастерству других". По словам Михалкова, "не перечесть замечательных артистов, имеющих имя и огромный послужной список в отечественном театре и кино, дорогу которым открыл Олег Табаков".

"Говорят: "Незаменимых нет". Может быть, в каких-то сферах жизни это так, но в данном конкретном случае я не могу представить себе, кто бы мог занять ту нишу, которую всю жизнь в нашем искусстве занимал Олег Павлович Табаков", - сказал Михалков. Он отметил, что с уходом Табакова "ушла целая планета", но "свет ее еще долго будет освещать дорогу тем, кто хочет заниматься делом, которому Табаков посвятил всю свою жизнь".

"Один из редких мастеров"

Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин назвал личной утратой уход Олега Табакова. "С кончиной Олега Табакова уходит целый пласт русского театра, целый этап культуры театральной русской, потому что он был очень разносторонне одарен и одарен по-крупному... Он был одним из тех редких мастеров, которые выпадают на долю нашего времени. Но для меня, помимо всего прочего, это еще и очень личная потеря, прежде всего потому, что он принимал меня в 1971 году в театр "Современник", - рассказал Фокин.

По словам режиссера, Табаков был одним из тех первых людей, которые давали ему практические уроки театра, именно в профессиональном театре. "Под его руководством, как директора, я делал первые свои шаги еще как режиссер молодой". "Моя первая встреча с ним как с актером была в "Провинциальных анекдотах" в 1973 году. Это был очень успешный по тем временам спектакль, где он блестяще играл роль. И потом я работал с ним на протяжении многих лет в "Современнике". А потом была работа по открытию студии Табакова, которая выросла в театр "Табакерка", - вспоминает режиссер.

По его словам, Табаков очень помогал ему "ценнейшими советами и уроками". "Он досконально знал механику театральной психологии", - сказал Фокин. "Как никто другой он любил воспитывать молодых артистов... Он отыскивал одаренных людей и умел их раскрутить профессионально, обучить и потом выпустить в жизнь... Тяжело осознавать, что уходят то мастерство, тот опыт, который несут в себе такие личности, какой остался в нашей театральной истории Олег Павлович Табаков", - сказал Фокин.

"Замечательный режиссер и преподаватель"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнули, что уход Табакова из жизни стал для всех невосполнимой потерей. "С огромной болью узнала о постигшей всех нас невосполнимой утрате. Ушел из жизни величайший мастер - Олег Павлович Табаков. Это тяжелое известие глубоко потрясло меня", - говорится в телеграмме, направленной председателем верхней палаты в адрес МХТ имени А. П. Чехова.

Спикер Совфеда назвала Табакова "замечательным, светлым, мудрым человеком, настоящим профессионалом, полностью отдавшим себя искусству и людям". "Богатое творческое наследие, которое он оставил нам, - это целый мир, созданный гением легендарного артиста", - поделилась Матвиенко. По ее словам, память об актере будет жить в его работах, успехах и аншлагах "Табакерки" и театра имени Чехова, сердцах друзей, коллег, учеников и всех, кто его любил.

Володин в свою очередь высказал мнение, что Табаков "был замечательным режиссером и преподавателем, внес огромный вклад в развитие театрального искусства". "Созданные им образы в театре, кино, мультипликации любимы многими поколениями и взрослых, и детей. Его многогранная работа и в классическом, и современном театре - МХАТ, "Современник", "Табакерка" - стала значимой страницей истории отечественной культуры", - приводятся слова Володина на официальном сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы напомнил, что артист "прошел большой путь от театрального кружка "Молодая Гвардия" при Дворце пионеров и школьников в Саратове до руководителя одного из ведущих театров страны, но никогда не забывал свою малую родину и с радостью общался с саратовскими зрителями". "Это невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память народному артисту", - заключил Володин.

"Бесконечное счастье совместной работы"

Артисты и друзья Московского Художественного театра имени Чехова (МХТ им. Чехова), который возглавлял Народный артист СССР Олег Табаков, вечером собрались на стихийный траурный митинг в стенах театра. "Я думаю, что это личная потеря для каждого человека, который живет в нашей стране и, наверное, не только... Это личная потеря для каждого человека, причастного к русскому языку, русской культуре, ко всему лучшему, что есть у нас", - сказал режиссер Константин Богомолов. По словам Богомолова, работать с Табаковым было "бесконечным счастьем". "Он был человек, который всегда объединял вокруг себя лучшее и лучших, потому что сам был лучшим. Он притягивал к себе талантливое, сложное, разнообразное. Он открыл много выдающихся режиссеров, актеров, он зажигал звезды", - подчеркнул режиссер.

Хореограф, заведующая кафедрой Пластического воспитания актера Школы-студии МХАТ, которую до 2000 года возглавлял Табаков, Алла Сигалова назвала утрату "абсолютным сиротством". "Это был человек, который одаривал всех вокруг своей любовью, и, естественно, мы все отдавали эту любовь ему в ответ, - сказала Сигалова. - И люди, которые работали с ним, и его ученики, и, конечно же, Школа-студия МХАТ, и все артисты чувствуют сегодня абсолютное сиротство. Он был для нас абсолютным родителем, близким человеком, родным. Нам будет очень сложно жить без него".

Актер МХТ им. Чехова Игорь Верник назвал Табакова "плоть от плоти мхтовцем". "Он создал свой театр Табакова, он создал тот МХТ, который пользуется сейчас такой любовью зрителей, таким интересом. Он создал такую модель театра, которую сейчас пытаются создавать в других местах. Но это вряд ли возможно, потому что это все было сделано им - человеком с этим набором дарований, качеств", - заметил артист.

Верник также назвал слухами информацию об оставленном Табаковым письме, где худрук указал имя своего приемника. "Абсолютно не было ощущения отсутствия его, когда он болел. Здесь абсолютно отлаженный механизм, как швейцарские часы… Заменить этого человека практически нереально",- добавил его коллега Юрий Стоянов.

"Никогда нельзя подготовиться к смерти человека, по отношению к которому нам будут завидовать, что мы его знали, что мы с ним вместе работали, - со скорбью сказал заместитель худрука театра, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. - Он создал такую страну, как швейцарские часы: театр работал, даже когда он был в больнице. Надеюсь, мы вас не подведем. Я не надеюсь - я уверен".

"Человек удивительного таланта"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А. П. Чехова в связи с кончиной Табакова, сообщили в российском военном ведомстве. "С чувством глубокой скорби узнал о кончине Олега Павловича Табакова. Ушел из жизни выдающийся актер, мастер перевоплощения, человек удивительного таланта, обаяния и уникального чувства юмора", - отметил Шойгу.

"Олег Павлович был по-настоящему любимым артистом для миллионов зрителей всех возрастов. Его режиссерские постановки, роли в театре и кино, работы в мультипликации, без сомнения, пополнили золотой фонд отечественной культуры", - отметил министр. "Тяжело осознать, что Олега Павловича больше нет с нами… Но светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей, благодарных коллег и многочисленных учеников, всех, кто знал и ценил его необыкновенно светлую и харизматичную личность. Разделяю с вами горечь невосполнимой утраты. Прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Олега Павловича", - сказал Шойгу.