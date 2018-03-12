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Сабантуй впервые проведут в Дагестане в конце июня

Культура
12 марта, 18:22 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, марта. /ТАСС

По словам организаторов, на Сабантуй-2018 в Махачкалу приедут представители национально-культурных автономий и национальных общин татар

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© Михаил Метцель/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Татарский и башкирский национальный праздник Сабантуй пройдет в Махачкале в конце июня текущего года, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Татарский национальный праздник с тысячелетней историей Сабантуй пройдет впервые в столице Дагестана 23 июня текущего года", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что об этом сообщили участники совещания в администрации Махачкалы под руководством замглавы города Запира Алхасова и председателя дагестанской общественной организации татарской национальной культуры "Туган Тел" Эльмиры Кадыровой.

По словам собеседника, сценарий Сабантуя будет традиционным: гостей с утра до вечера ждут множество татарских национальных конкурсов и состязаний, выступления артистов и соревнования в традиционной татарской борьбе на поясах - "курэш".

По словам организаторов, на Сабантуй-2018 в Махачкалу приедут представители национально-культурных автономий и национальных общин татар, проживающих в дагестанских городах и селах и регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Как отметили в пресс-службе, сообщество татар Дагестана "Туган Тел" сформировалось и функционирует с 1 марта 2016 года, и на сегодняшний день оно объединяет 3 направления: женское, религиозное и молодежное.

Сабантуй (День плуга) - традиционный татарский и башкирский праздник, знаменующий собой окончание весенних полевых работ.

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