Денис Мацуев заявил, что музыкальным школам в России необходимы качественные инструменты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Пианист, народный артист России Денис Мацуев выступил в Гонконге 8-10 марта в рамках 46-го ежегодного фестиваля искусств. Следующей весной он намерен вернуться и дать два новых концерта.

"В будущем году вновь выступлю на этом фестивале, но уже как с сольным концертом, так и с джазовым", - сообщил музыкант ТАСС.

Он рассказал, что впервые приехал в Гонконг 20 лет назад, сразу после победы на XI международном конкурсе Чайковского. С тех пор бывал здесь неоднократно - и с Юрием Темиркановым, и с Валерием Гергиевым. "Люблю это место, у меня здесь много друзей", - рассказал музыкант.

На нынешнем фестивале он представил марафон из всех концертов Рахманинова "Начали мы этот эксперимент с Валерием Гергиевым во Владивостоке и в Токио в конце прошлого года", - продолжил Мацуев. Он отметил, что сейчас юбилейный год (145 лет со дня рождения) Сергея Васильевича Рахманинова.

"Я - артистический директор его фонда, записывал неизвестные произведения на его личном рояле на вилле "Сенар" в Швейцарии. Вообще, для меня этот человек - идол. И сыграть подряд все пять его фортепьянных концертов, с одной стороны, трудная задача, а с другой - самая счастливая. Потому что ты как будто проживаешь всю жизнь Сергея Васильевича за время звучания этих пяти концертов", - признался пианист.

"И я это делаю в текущем году в 20 столицах мира. В Гонконге на это ушло три вечера, а с Гергиевым в свое время мы умудрялись делать такую программу всего за день", - добавил он.

Конкурс молодых пианистов

Рассказывая о своем пребывании в мегаполисе, Мацуев сообщил, что он также встречался с одним из легендарных профессоров-пианистов Ли Чангом, которому 85 лет. Он был в составе жюри на конкурсе Чайковского в 1998 году. "Мы вспоминали прошлое и обсуждали будущие планы. У меня ведь много разных проектов, в том числе международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, который состоится с 29 апреля по 5 мая этого года. Китайцы должны на него направить своих сильных студентов",

"На конкурс съедутся 15 лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет. Будет большой отбор по видеозаписям, ожидается более 200 заявок. Они будут рассматриваться до конца марта", - отметил он. По словам Мацуева, жюри включает профессоров, народных артистов и знаменитых маэстро со всего мира - из России, Италии, Америки, Кореи, Китая. "Все те 15 человек, кто пробьется на конкурс, фактически уже могут считаться победителями", - подчеркнул собеседник.

Они сначала сыграют в Рахманиновском зале Московской консерватории, а финальное выступление пройдет в зале Чайковского. При этом перед финалом не предусматривается вылет участников - всего окажется пять лауреатов, 10 дипломантов и один Гран-при (акустический рояль Yamaha). Призовой фонд конкурса составляет $40 тыс.

"Молодых пианистов ждут дебюты в лучших залах мира с такими дирижерами, как Гергиев, Темирканов, Спиваков", - пообещал Мацуев. Первый подобный конкурс-фестиваль имел оглушительный успех. Он транслировался каналом Medici.tv и имел более миллиона просмотров.

Качество пианино

Мацуев также сообщил, что побывал в представительстве китайской фабрики роялей Pearl River. "Фантастические инструменты, которые выпускаются энтузиастами своего дела. Их качество замечательное, и цена приемлемая - от $2,5 тыс. за самое простое пианино. Я пообещал, что в следующий свой приезд в Гонконг буду давать концерт на инструменте этой фирмы", - отметил исполнитель.

"У нас же происходит не самая лучшая история с музыкальными инструментами, - посетовал маэстро. - Хотя две фабрики возобновили выпуск пианино с этого года, надо посмотреть, каким будет качество. Нашим музыкальным школам как воздух нужны инструменты. И дома, конечно, как в советские времена, у каждой семьи стояло пианино, и каждый ребенок ходил в музыкальную школу. Сейчас инструментарий во многом остался старый, советского производства, на котором издать нормальные звуки практически невозможно".

Несмотря на это, в России каждый год растет число выдающихся детей-пианистов. "И это вопреки всему: они занимаются на разбитых инструментах, не из музыкальных семей, самородки из глубинки. Мы, фонд "Новые имена", которому уже скоро будет 30 лет, занимаемся выявлением этих "искорок". И, конечно же, проект "Синяя птица", которая ищет молодые таланты. И каждый год появляются абсолютно уникальные дети", - резюмировал он.