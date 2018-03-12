РВИО создаст книгу и фильм о героях из Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Книга и фильм о героях-земляках будут созданы к Дню края на Ставрополье, сообщил в понедельник председатель Ставропольского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Шевелев.

"Ставрополье является родиной множества героев… Чтобы рассказать о них, отделением РВИО при поддержке губернатора и краевого правительства начата акция "Герои нашего времени". По ее итогам к Дню края будет выпущена книга и фильм о выдающихся земляках", - сказал Шевелев, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

По данным Шевелева, около 320 тыс. земляков ушли на фронты Великой Отечественной войны, 170 тыс. из них погибли и пропали без вести. В военных конфликтах после 1945 года погибли более 600 ставропольцев. В настоящее время в регионе проживают свыше 42 тыс. участников боевых действий этого периода.

Ставропольское региональное отделение РВИО подвело итоги двухлетней работы на заседании общего собрания членов организации. Активисты организации работают в 27 городах и районах края. За два года отделением проведено более 30 научных мероприятий - семинаров, заседаний круглых столов, конференций, подготовлены четыре издания, посвященные страницам истории Ставрополья. Также организация учредила медаль имени ставропольской героини Первой мировой войны Риммы Ивановой, которую вручают за сотрудничество и содействие в работе отделения, особые заслуги в деле военно-патриотического просвещения и воспитания.

День края отмечается на Ставрополье в третью субботу сентября.